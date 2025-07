Salute mentale Lazio, attivati nuovi servizi e reparti negli ospedali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono stati attivati nuovi servizi e potenziate le strutture territoriali della salute mentale del Servizio sanitario regionale, a favore delle persone fragili, dagli anziani ai pazienti bisognosi delle cure palliative.

Sono state individuate, altresì, le risorse regionali necessarie per sostenere le famiglie dei pazienti e i Comuni, adeguando le tariffe per le strutture del privato accreditato.

Si sblocca, così, un’impasse di oltre dieci anni, che gravava sull’offerta socioassistenziale.

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, dopo un attento confronto tra il Presidente Francesco Rocca e gli Assessori all’Inclusione sociale e Servizi alla persona, Massimiliano Maselli, e al Bilancio e alla Programmazione economica, Giancarlo Righini.

Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, ha affermato:

Per troppo tempo le tariffe per queste strutture sono rimaste ferme, mentre i costi reali di gestione continuavano a salire, mettendo in difficoltà operatori, famiglie e amministrazioni locali.

Massimiliano Maselli, Assessore regionale all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona, ha dichiarato:

Dopo dodici anni senza un adeguamento delle tariffe si è finalmente giunti a una soluzione adeguata per non gravare sui bilanci comunali e su quelli delle famiglie interessate, a fronte degli inevitabili aumenti dei costi di gestione.

Gli ha fatto eco Giancarlo Righini, Assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione economica:

Grazie a un’attenta gestione delle finanze regionali e incisive politiche di risanamento, in sede di assestamento di bilancio troveremo i fondi per far sì che l’adeguamento delle tariffe non gravi su Comuni e famiglie.