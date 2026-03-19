‘Salmoni’ al Teatro Belli

In scena a Roma dal 20 al 22 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta in prima assoluta al Teatro Belli di Roma il 20, 21 e 22 marzo, nell’ambito di Expo. Teatro Italiano Contemporaneo – la Rassegna di drammaturgia italiana contemporanea – ‘Salmoni’ di e con Walter Cerrotta e Giorgia Conteduca.

‘Salmoni’ ci porta dentro Top Games, un reality distopico in cui un algoritmo accoppia due concorrenti promettendo successo e riscatto. Lei, wedding planner ambiziosa, e Lui, fioraio disilluso, si ritrovano in uno spazio chiuso e sorvegliato, guidati da un’Intelligenza Artificiale.

Le regole sono poche e chiare, le prove progressive, il tempo indefinito. Ciò che inizia come un gioco si trasforma gradualmente in un’esperienza di esposizione e pressione costante.

I due concorrenti sono messi di fronte a prove che non misurano solo la resistenza fisica o psicologica, ma soprattutto la capacità di aderire a un modello: di relazione, identità, normalità.

Il gioco li osserva, li analizza, li valuta, mentre il linguaggio con cui li interpella continua a mascherare la violenza del processo sotto la forma del divertimento, della partecipazione e del consenso. La relazione che si crea tra i due è instabile.

La coppia diventa così il luogo in cui il sistema sperimenta la sua pressione più efficace: non imponendo dall’esterno, ma inducendo scelte, responsabilità e fratture dall’interno. A poco a poco, Top Games rivela la propria natura di dispositivo che seleziona, classifica e orienta i comportamenti.

Tra ironia, satira e momenti di forte tensione, Salmoni attraversa la normalizzazione del linguaggio violento, il controllo dei corpi e dei desideri attraverso la retorica della scelta.

Una riflessione cruda e lucida su un sistema che promette libertà restringendo le possibilità, su quanto sia difficile distinguere tra ciò che vogliamo e ciò che ci viene chiesto di volere. La risalita dei salmoni è un istinto programmato: un viaggio straordinario e faticoso verso il fiume natale.

Affrontano rapide, cascate e dighe, risalendo controcorrente per chilometri. La loro resilienza li spinge a superare sfide estreme. Una volta raggiunta la sorgente, si riproducono e spesso muoiono per la fatica.

Cast artistico

Walter Cerrotta e Giorgia Conteduca

Cast tecnico

Maria Giulia Di Lizia: audio e luci

Produzione

Valdrada Teatro

Teatro Belli

Piazza di Sant’Apollonia, 11

00153, Roma

Venerdì 20 marzo ore 21:00

Sabato 21 marzo ore 19:00

Domenica 22 marzo ore 17:00

Biglietti: 20,00 €