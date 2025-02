Salierno per Città Metropolitana Napoli a funerali Domenico Cirillo

Le esequie sono in programma il 13 febbraio presso la Chiesa di San Vitale a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Sarà Marianna Salierno, Consigliera della Città Metropolitana di Napoli delegata alla Programmazione ed Edilizia scolastica per il Comune di Napoli e i Comuni della zona nord, a portare il cordoglio dell’Ente alla famiglia e agli amici di Domenico Cirillo, 17enne, rappresentante d’istituto del Liceo ‘Arturo Labriola’ di Napoli e giovane promessa del basket napoletano.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, giovedì 13 febbraio alle ore 16:30, presso la Chiesa di San Vitale, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli.

In questi giorni i compagni di Domenico, vittima di un terribile incidente stradale nella notte tra 1 e il 2 febbraio scorso, hanno lanciato una petizione on line per intitolargli il campetto di basket nei pressi della fermata della metropolitana linea 2 di Bagnoli – Agnano Terme.

Sosterremo questa iniziativa e tutte le altre che saranno messe in campo per ricordare la memoria di questo giovane atleta” afferma Sergio Colella, Consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli.