Saldi al via, Confesercenti Campania: Giro d’affari di 660 milioni

Al via domani i saldi invernali in Campania. Secondo il centro studio di Confesercenti Campania il giro d’affari sarà di circa 750 milioni di euro.

Un cittadino campano sue due farà shopping approfittando dei saldi ma cercherà di spendere un po’ meno dell’anno scorso, per una media a persona di 200 euro, circa 10 – 15 euro in meno rispetto ai saldi 2025.

I turisti, presenti in gran numero nelle prossime settimane in Campania, incideranno notevolmente sul fatturato. Si calcola che ogni turista spenderà mediamente 100 euro nel periodo dei saldi, per un contributo al giro d’affari totale che si aggira intorno ai 250 milioni di euro.

Vincenzo Schiavo, Presidente Confesercenti Campania e Vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, analizza:

In questo periodo “giungla” di presaldi, il 18% dei consumatori campani ha già speso circa circa 90 milioni di euro e non approfitterà dei saldi, quelli veri.

Il giro d’affari prodotto sul nostro territorio sarà di circa 660 milioni di euro nei prossimi 60 giorni, ai quali, in totale, non vanno dunque aggiunti i 90 già fatturati.

Confesercenti Campania da sempre invita i consumatori a spendere nei negozi di prossimità, dal momento che gli acquisti via web sono sempre più crescenti.

Vincenzo Schiavo commenta:

Ma c’è di più: per Confesercenti urge una regolamentazione in assoluto.

Il Presidente Schiavo spiega:

È necessario aprire un tavolo con il governo nazionale per discutere delle regole delle vendite online e per regolare in modo definitivo pre-saldi e saldi.

Non può persistere una situazione in cui il più forte mangia il più piccolo perché l’ossatura del commercio in Italia, e in modo particolare al sud e in Campania, è formata da piccole e medie imprese, moltissime artigianali, spesso a conduzione familiare.