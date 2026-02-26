Salaria, Rinaldi: Partono i raddoppi e la messa in sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È un onore rappresentare la provincia nella Giunta regionale in questo momento storico, che il territorio attendeva da oltre vent’anni e che purtroppo ha fatto perdere tante possibilità di crescita al reatino.

L’inizio dei lavori per il raddoppio della Salaria è un giorno che Rieti e la sua provincia aspettavano da tempo.

Lo ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

Manuela Rinaldi ha aggiunto:

Questa giornata storica è il frutto di una sinergia istituzionale che, con azioni corali, porta risultati importanti per far crescere il Lazio e non solo.

Per questo ringrazio l’Onorevole Paolo Trancassini, il Ministro Matteo Salvini, il Sottosegretario Claudio Barbaro, il Commissario Fulvio Soccodato e tutta la struttura dell’ANAS, il Presidente della provincia e tutti i Sindaci del territorio.

Un impegno condiviso per coronare una giornata storica per tutto il territorio.

Ma nel giorno della festa è opportuno anche ricordare. La Salaria è l’unica via d’uscita da Rieti per raggiungere la Capitale, una strada che è stata segnata da numerosi incidenti mortali: la ‘Spoon River’ del Lazio.

Questo è un intervento infrastrutturale necessario per garantire un accesso sicuro nella nostra provincia e non solo: un buon collegamento garantisce anche maggiore sviluppo.

Oggi è una bella giornata, ma da domani sarà nostra cura monitorare l’avanzamento dei lavori e poter partire in breve tempo anche con gli altri lotti, dalle gallerie di Colle Giardino a Passo Corese.