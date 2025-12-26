Salaria: approvato progetto esecutivo adeguamento a 4 corsie

Un’opera attesa da oltre vent’anni entra finalmente nella fase realizzativa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con l’approvazione del primo dei sette stralci attuativi del Progetto Esecutivo, formalizzata al 22 dicembre 2025, si compie un passaggio decisivo per la realizzazione dell’intervento di adeguamento a quattro corsie della Strada Statale 4 Salaria, tra Roma e Rieti, nel tratto compreso tra la località di Ponte Buita e la città di Rieti.

Si tratta di un risultato di straordinaria rilevanza infrastrutturale e strategica, fondamentale per la Regione Lazio ma più largamente per le regioni del centro Italia, che pone fine a un’attesa lunga oltre vent’anni e segna l’ingresso dell’opera nella sua fase pienamente operativa.

L’approvazione del progetto esecutivo consente infatti la consegna dei lavori ed il loro definitivo avvio a fronte della completa copertura finanziaria dell’intervento e dalla contrattualizzazione dell’impresa esecutrice.

L’intervento, che prevede il raddoppio della piattaforma stradale e la trasformazione dell’asse in strada extraurbana principale a quattro corsie, con standard elevati di sicurezza e funzionalità, include anche la realizzazione di opere di particolare complessità ingegneristica, seguiti con cura ed attenzione da ANAS.

Nel dettaglio lo stralcio approvato, che interviene con miglioramento dell’asse della Strada Statale 4 Salaria tra il km 59+450 e il km 61+440, Lotto 1 – Stralcio 3, ricomprende la rettifica di una curva pericolosa attraverso la Galleria di San Lorenzo, e costituisce un tassello fondamentale del più ampio programma di potenziamento della Salaria nel territorio laziale.

L’intervento approvato costituisce il primo di sette stralci attuativi funzionali interamente finanziati previsti per il complessivo ammodernamento dell’asse della Salaria e riveste un ruolo strategico sia sotto il profilo infrastrutturale sia sotto quello della sicurezza stradale.

Il tratto interessato, infatti, è storicamente caratterizzato da elevati tassi di incidentalità, circostanza che ha motivato la scelta di avviare proprio da questo segmento il programma di potenziamento, garantendo un’azione rapida, mirata ed efficace, con una gestione attenta alle esigenze del territorio.

Il valore economico dello stralcio approvato è pari a circa 95 milioni di euro. Tale intervento si inserisce in un programma complessivo di oltre 500 milioni di euro, già interamente finanziati, attualmente in fase avanzata, con le verifiche di ottemperanza ambientale in corso presso il Ministero competente.

La semplificazione e l’accelerazione dell’iter procedurale, di attuazione e di appalto delle opere, definita dal Commissario Straordinario per gli interventi sulla S.S. 4 Salaria, e l’azione coordinata e sinergica con la regione Lazio hanno consentito di superare criticità storiche e di ricondurre a sintesi un procedimento rimasto per anni in una fase di stallo.

Il Commissario sottolinea:

Con l’approvazione di questo primo stralcio prende finalmente avvio la fase realizzativa di un’opera attesa da oltre vent’anni, che restituisce concretezza a un impegno verso il territorio e la cittadinanza.

L’opera si inserisce in una visione moderna e responsabile delle infrastrutture pubbliche a partire dalla Regione in sinergia e coordinamento con le strategie nazionali, fondata su programmazione, certezza delle risorse, rispetto dell’ambiente e capacità di attuazione, e rappresenta un segnale chiaro di attenzione verso un’arteria vitale per il sistema dei collegamenti del Centro Italia.

L’Assessore della Regione Lazio Manuela Rinaldi afferma:

Con questo provvedimento lo Stato mantiene un impegno atteso da decenni dai cittadini e dai territori attraversati dalla Salaria, restituendo centralità a un’infrastruttura strategica per la sicurezza, la mobilità e lo sviluppo economico dell’area.

L’impresa D’Agostino, già affidataria nell’ambito dell’Accordo Quadro ANAS, è convocata per l’avvio delle attività propedeutiche alla cantierizzazione, confermando come l’approvazione del progetto esecutivo non sia un atto meramente formale, ma l’inizio concreto della fase realizzativa.