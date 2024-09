Salamarzana 2024, la festa medievale a Fucecchio (FI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Giunta alla 15esima edizione e iscritta nell’elenco regionale delle Manifestazioni di rievocazione storica, Salamarzana si colloca tra le maggiori iniziative volte a valorizzare i luoghi che anticamente si trovavano sul cammino della Via Francigena e ancor di più Fucecchio quale punto focale con l’intersezione della via Romea Strata.

Il Presidente Giani ha detto:

Come Regione siamo impegnati costantemente a sostenere le rievocazioni storiche su tutto il territorio toscano.

Fucecchio, con il suo centro storico, ma anche con il tesoro di biodiversità costituito dal Padule è un crocevia importantissimo tra acqua e terra della Via Francigena ed è per questo che è importante valorizzarne la storia richiamando alle atmosfere degli antichi pellegrini del Medioevo.

Salamarzana è un’occasione per rivivere i costumi medievali grazie al coinvolgimento di tanti cittadini che animano i luoghi del loro Comune con iniziative di sicura attrattiva anche per i visitatori.

Le manifestazioni di rievocazione storica sono un elemento che valorizza in maniera straordinaria l’identità dalla Toscana.

Il Sindaco Emma Donnini ha commentato:

Una festa molto importante per la città di Fucecchio, che nel weekend si appresta a ricevere tantissimi visitatori ma che rappresenta anche un’occasione per tanti fucecchiesi per scoprire e riscoprire le bellezze del centro storico.

Un’edizione, quella in programma fino a domenica prossima, che si preannuncia più ricca di contenuti, dal punto di vista della scenografie, degli spettacoli, delle proposte culturali e gastronomiche.

Una due giorni che offrirà opportunità di svago e di intrattenimento sia per adulti che per i bambini, grazie all’impegno dell’associazione Amici del Centro Storico, al sostegno della Regione Toscana, del Consiglio regionale, dell’Amministrazione comunale e della Pro loco.