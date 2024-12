Sal Da Vinci, ecco la versione natalizia di ‘Rossetto e Caffè’

Riceviamo e pubblichiamo.

Inizia così la Christmas edition di ‘Rossetto e Caffè’, il brano record di Sal Da Vinci, che ha conquistato il disco di platino tra i singoli più ascoltati del 2024 in Italia, reinterpretato per Radio Marte.

Il brano è accompagnato da un video che mostra Sal in studio di registrazione mentre canta e una carrellata di speaker dell’emittente impugnare cartelli con gli auguri di Natale.

Si legge nel testo scritto per l’occasione da Marco Critelli e Francesco Mastandrea.

Così sul canale YouTube di Radio Marte:

Il nostro amico Sal Da Vinci ha deciso di regalarci un’emozione unica reinterpretando il grande successo ‘Rossetto e Caffè’ in chiave natalizia, con un tocco speciale dedicato a Radio Marte.

Una dedica speciale per fare a tutti voi Radioascoltatori i migliori auguri per le feste e per ringraziarvi del grande supporto ed affetto che ogni giorno e per tutto l’anno ci dimostrate.

Alza il volume perché Radio Marte è allegria, grande musica e un po’ di Follia.

Buone Feste Marziani.