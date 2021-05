Sahara: seminario lancia allarme su campi di Tindouf

La loro presenza rappresenta una minaccia per la stabilità della regione del Sahel e dell’Europa

La presenza dei campi profughi sahrawi a Tindouf, nel sud dell’Algeria, rappresenta una minaccia per la stabilità della regione del Sahel e dell’Europa.

È quanto è emerso da un seminario di studi tenuto da esperti della regione del Sahara tramite un webinar dal titolo: ‘L’Assurda controversia sul Sahara marocchino’, organizzata dal portale valorieimpegnocivico.it.

Hanno preso parte al seminario di studi accademici, esperti legali e professionisti dei media i quali hanno ammonito che l’esistenza dei campi di Tindouf rappresenta non solo una minaccia per la stabilità della regione del Sahel e del Sahara, ma anche per l’Europa nel suo insieme.

I partecipanti a questo seminario, moderato ieri, 18 maggio, dall’esperto di affari legali Gabriele Mazzanti, hanno confermato che l’esistenza dei campi di Tindouf e delle milizie armate del Polisario in collusione con le organizzazioni jihadiste costituisce una minaccia alla stabilità, osservando che il tasso di povertà, la negazione della libertà e dei diritti fondamentali e la disperazione prevalente tra i giovani che vivono in condizioni difficili nei campi di Tindouf, il che li rende facile preda del reclutamento da parte di gruppi terroristici che operano nella regione del Sahel.

In questo contesto, Federico Prizzi, professore al Pont Institute for Cultural and Anthropological Research, ha sottolineato, in un intervento dal titolo ‘Il Marocco in prima linea nella cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo’, che:

La sovrapposizione tra le attività di criminalità, le organizzazioni terroristiche e separatiste rappresentano gravi minacce che incidono direttamente sulla sicurezza della regione e dell’Europa nel suo insieme. Il Marocco è un partner essenziale per l’Italia, l’Europa e la NATO nella lotta al terrorismo; il Re Mohammed VI ha dato nuova linfa alla ristrutturazione dell’intelligence marocchina per far fronte all’ascesa del flagello terroristico, per questo il Marocco è il primo Paese africano a partecipare alle operazioni di contrasto allo Stato Islamico.

Va ricordato, inoltre, che la creazione della fondazione Ulema per contrastare il radicalismo è stata un’esperienza che ha dato i suoi frutti. Il radicalizzato Al Sahraoui, affiliato a Daesh nel 2017, si è radicalizzato in Mauritania presso la moschea Ibn Al Abass e ha lasciato il Polisario per intraprendere il jihad.

L’esperto italiano ha sottolineato che gli sforzi del Marocco nella lotta al terrorismo hanno permesso, in larga misura, di ridurre il rischio di atti terroristici, sottolineando che il Regno è un partner centrale nella cooperazione internazionale per combattere questo fenomeno e per contrastare potenziali minacce terroristiche in Europa e per rafforzare la sicurezza e la stabilità delle immediate vicinanze del continente e il raggiungimento dello sviluppo sostenibile in Africa.

Marco Bertolini, Generale italiano ed ex Comandante delle operazioni militari, ha rilevato in un intervento dal titolo ‘Un’analisi geostrategica del bacino del Mediterraneo’ che quella del Sahel è una regione instabile in cui dilagano molte attività illegali come la droga e il traffico di esseri umani.

Da parte sua, il professore universitario e giornalista italiano, Alessio Postiglione, ha argomentato, partendo dal suo libro, scritto con Massimiliano Boccolini, ‘Sahara, deserto di mafie e jihad’, notando come operi anche sullo scacchiere mediorientale il populismo: la ribellione delle masse inurbate contro l’establishment di movimenti indipendentisti tradizionalmente secolaristi, diventati autoreferenziali e spesso corrotti, ha portato le prime ad essere sedotte dalle sirene dello jihadismo.

È il caso di Abu Waleed al Saharawi, che da ufficiale del Polisario è diventato una star del firmamento jihadista, passando per varie sigle terroriste ed approdare infine al Daesh. Le economie dei movimenti separatisti sono spesso intrecciate con quelle di mafie e jihad. Questa osmosi spiega perché alcuni movimenti, lungi dal rappresentare gli interessi di gruppi etnici, sono l’anticamera della corruzione e, comunque, permeabili allo jihadismo.

Da parte sua, Corrado Corradi, capo del comitato direttivo della scuola italiana ‘E. Mattei’ di Casablanca, ha asserito che la storia conferma che il Sahara è sempre stato sotto la sovranità marocchina. In un intervento sul tema ‘Storia del Marocco e la questione del Sahara, secondo lo storico francese Bernard Logan’, ha menzionato che i legami tra il Marocco e le sue ‘regioni sahariane’ risalgono all’era dello stato degli Almoravidi, XI secolo, evidenziando che numerosi studi di esperti internazionali dimostrano questo fatto.

Nel citare l’esperto e storico francese Bernard Logan, autore del libro ‘History of Morocco from the Origins to Today’, Corradi ha spiegato che prima del periodo coloniale, il Sahara era economicamente, politicamente e religiosamente legato al Marocco, il cui splendore si estendeva dal Tangeri, Fez e Marrakech fino alle rive del Senegal e del Niger. Le richieste del Marocco, quindi, si basano su ‘legittimi diritti storici’ confermati da eventi, documenti storici e accordi.

Da parte sua, il coordinatore nazionale della Rete delle associazioni comunitarie marocchine in Italia, Yassin Belkassem, ha affermato che l’Algeria è l’unico Paese che ospita un gruppo armato che gestisce dei detenuti nei campi, isolati dal mondo, dove vengono commessi crimini come omicidio, rapimento e furto di aiuti umanitari internazionali e reclutamento militare di bambini dopo la loro formazione nelle caserme dell’esercito algerino.

D’altra parte, Belkassem ha detto: