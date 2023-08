Sagra del Cecatiello: maglietta con cecatielli di un’artista emergente

Il disegno è stato realizzato dalla quattordicenne Yehudith Maria Ferrara

Riceviamo e pubblichiamo.

50esima edizione, grandi festeggiamenti a Paupisi (BN) per la Sagra del Cecatiello, una pasta fatta a mano, ‘cavata’ a mano condita e resa unica da un ragù fatto con salsa di pomodori locali.

50 anni, 1973 – 2023, una sagra nata per gioco e per goliardia in una sera d’estate del ’73 tra amici che poi è diventata un appuntamento annuale con il valore della tradizione che resiste oltre tutte le trasformazioni ed i cambiamenti di questa nostra società che brucia tempi e consuma tutto.

Sono 50 anni che Paupisi dà appuntamento per l’ultimo weekend di agosto, un appuntamento al quale non si può mancare e quest’anno ancora di più , in questo 2023, che vede cadere il 50esimo.

Gli eventi si terranno in 5 serate: 25, 26, 27, 28 agosto ed in via eccezionale quest’anno anche il 30 agosto, giornata in cui il 1973 prese vita l’associazione turistica paupisana.

L’anniversario della 50esima edizione è celebrato con tantissimi eventi e con gadget e, tra questi, una maglietta che rappresenta il protagonista delle serate, il piatto di cecatielli.

Il disegno è stato realizzato da un’artista emergente di 14 anni Yehudith Maria Ferrara.

La giovane artista ha esposto numerose volte a Salerno a cura di Anna De Rosa, talent scout curatrice di eventi e pittrice, poi a Procida per la biennale 2022, poi a Milano, Venezia, Parigi, a Miami, Santa Pola in Spagna ed ora in tour negli Stati Uniti con la sua opera ‘Mediterraneo Mare che unisce’.

La Pro Loco di Paupisi, con il suo Presidente Dario Orsillo e tutto Consiglio Direttivo uniti ai soci ed ai tanti volontari hanno organizzato nei dettagli l’evento con l’auspicio di ospitare tutti nel modo migliore e far degustare le specialità di questa terra sannita che si dedica, tra l’altro, anche alla produzione di farina per la preparazione di questa pasta ‘cavata’ a mano pezzo per pezzo. Un festival dalle tante sfaccettature e ricco di tanti eventi e attrazioni.

Quindi vi aspettiamo a Paupisi dal 25 al 30 agosto per cinque giornate indimenticabili.