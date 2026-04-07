Sagra del Carciofo a Ladispoli (RM), treni rafforzati il 12/04/2026

Ghera: ‘I 4 convogli in più serviranno a favorire maggiore affluenza di visitatori’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Su richiesta della Regione Lazio per la giornata del 12 aprile 2026 Trenitalia prevederà 4 nuovi treni straordinari per rispondere alla forte affluenza dei viaggiatori in occasione della Sagra del Carciofo a Ladispoli.
Tali treni sono stati programmati con materiale rotabile di tipo Vivalto a 6 vetture che garantiranno oltre 4.200 posti totali aggiuntivi rispetto all’offerta ordinaria.
L’Assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, dichiara:
La Sagra del Carciofo di Ladispoli è un evento di grande rilevanza per la nostra Regione, molto conosciuto e apprezzato in tutta Italia.
Per questo abbiamo chiesto a Trenitalia di rafforzare il servizio di trasporto su ferro per consentire ai tanti visitatori di poter raggiungere la città di Ladispoli e godersi al meglio questa giornata.
Di seguito i treni straordinari:
* R 32779, Ladispoli 16:30 – Roma Ostiense 17:20;
* R 32778, Roma Ostiense 17:50 – Ladispoli 18:28;
* R 32781, Ladispoli 18:45 – Roma Ostiense 19:25;
* R 32782, Roma Ostiense 19:50 – Civitavecchia 21:00.