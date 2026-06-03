Saggese: Assicurata continuità Tirocini Inclusione Sociale programma GOL

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Abbiamo appena approvato la delibera di Giunta regionale che garantisce la continuità dei Tirocini di Inclusione Sociale del programma GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori.
Lo ha dichiarato l’Assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese.
L’Assessore ha concluso:
Grazie a questo provvedimento, ha precisato la Saggese, potremo disporre la proroga di tre mesi per i tirocini in scadenza, assicurando la prosecuzione dei percorsi senza soluzione di continuità.
Una risposta tempestiva e concreta, assunta per evitare la sospensione delle attività già avviate sui territori.
I Tirocini di Inclusione Sociale rappresentano uno strumento fondamentale di politica attiva del lavoro: consentono a persone che vivono condizioni di fragilità o di svantaggio, di acquisire competenze, rafforzare la propria autonomia e costruire concrete opportunità di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Un percorso che genera valore per i partecipanti, per gli enti ospitanti e per l’intero sistema economico e sociale della Campania.
Questo risultato è il frutto di un lavoro di coordinamento che ho seguito personalmente, nella ferma convinzione che la gestione delle politiche attive del lavoro e dell’inclusione richieda risposte rapide, vicine alle esigenze dei territori e orientate a risultati concreti.