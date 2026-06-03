Saggese: Assicurata continuità Tirocini Inclusione Sociale programma GOL

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Lo ha dichiarato l’Assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese.

L’Assessore ha concluso:

Grazie a questo provvedimento, ha precisato la Saggese, potremo disporre la proroga di tre mesi per i tirocini in scadenza, assicurando la prosecuzione dei percorsi senza soluzione di continuità.

Una risposta tempestiva e concreta, assunta per evitare la sospensione delle attività già avviate sui territori.

I Tirocini di Inclusione Sociale rappresentano uno strumento fondamentale di politica attiva del lavoro: consentono a persone che vivono condizioni di fragilità o di svantaggio, di acquisire competenze, rafforzare la propria autonomia e costruire concrete opportunità di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Un percorso che genera valore per i partecipanti, per gli enti ospitanti e per l’intero sistema economico e sociale della Campania.

Questo risultato è il frutto di un lavoro di coordinamento che ho seguito personalmente, nella ferma convinzione che la gestione delle politiche attive del lavoro e dell’inclusione richieda risposte rapide, vicine alle esigenze dei territori e orientate a risultati concreti.