Sadomasotita

Un cane zebrato è fermo sulla porta dell’albergo. E osserva la strada, senza mai girare la testa. Un taglio fermo e deciso al centro. Peccato per quelli che non riescono ad entrare nel suo quadrato visivo prescelto: non li vedrà.

Mi pare di avere molto da imparare da questo animale. Nello specifico è il cane dell’albergo “La Pergoletta”, di proprietà di mia cugina Cinzia.

Le sto tenendo la portineria per qualche giorno di ferie che ha bisogno di concedersi a metà novembre, notoriamente il periodo più morto dell’anno, che viene appunto dopo i morti e i santi.

E mentre lei si gode il sole del Sud più a Sud di noi, io e Gino, il mio autista delle occasioni, ci diamo il cambio alla reception.

Signora…

Immersa nei miei pensieri non avevo visto arrivare il cliente.

Mi dica?

Tiro fuori il tono professionale.

Il cliente però è più attratto da mio aspetto decrepito.

Dopo un attimo di sgomento per la mia veneranda età, troppo preso dalle sue esigenze, si riprende e mi chiede:

Le manette? Avete il tipo nero e il tipo argento con il pellicciotto?

Ho lasciato i miei pudori in regalo ai quarant’anni e quindi tiro su faticosamente da sotto al banco, uno scatolone pieno di sexy toys di genere misto: giocattoli, frustini, palloncini dalle forme strane… ma manette non ne vedo. Gli mollo dunque tutto il campionario. Se le trovasse lui.

Clienti amanti della riservatezza e della cortesia erano stati il pane quotidiano de ‘La Pergoletta’, in anni che non puntavano certo sul turismo della zona; adesso è in pieno spolvero il centro storico e l’alberghetto affari ne fa, ma in memoria delle difficoltà e di chi in passato aveva salvato pranzo, cena e gite fuori porta, Cinzia aveva mantenuto qualche stanza sadomaso. Con tanto di attrezzerie volanti e accessori da ritirare alla reception: full optionals insomma.

Mi accorgo che il cane zebrato ha girato di un quarto la testolina e mi dico che deve valerne veramente la pena. Non mi sbaglio. Sono sei persone, direi due vecchi, due adulti e due bambini. Calvi. Tutti e sei.

Buongiorno.

Mantengo un contegno da Hilton.

Buongiorno, mi dica pure. La signora Cinzia non c’è? È via qualche giorno. Sono la sostituta, nonché più anziana cugina… dica pure a me.

Hanno prenotato due stanze, comunicanti. È vero, confermo la prenotazione e chiamo Gino perché li accompagni alle loro camere.

Non resisto alla tentazione e per la prima volta in quattro giorni, nei quali avevamo fatto fronte a follie erotiche di vario genere, a un frigorifero rotto ed una poltrona che ha mollato all’improvviso un cliente americano di 400 chili sul più bello, telefono a Cinzia perché DEVO saperne di più.

Mi risponde allarmata e poi, svelato l’arcano, mi racconta che quella famiglia si rasa tutti i capelli a zero perché la più piccina sta facendo la chemio e gli altri le fanno compagnia. I nonni, i genitori e il fratellino più grande.

Mi rassicura, mi dice che la terapia sta funzionando e che sarà sicuramente una storia a lieto fine ed io voglio crederle, perché sono troppo vecchia per essere pure troppo triste.

Mi descrive di seguito un bagnino che le sta attraversando il campo visivo in quel momento, nei minimi dettagli anatomici ed io mi rendo conto che tanti anni a distribuire manette e osservare cani zebrati a sguardo fisso deve aver avuto effetti a lungo termine e a lunga distanza, ma devo interromperla, perché la coppia di gatti siamesi di proprietà del garage affianco, ha aggredito il povero cane zebrato.

Gino accorre tempestivo e armato di ombrello e i gatti se la filano, mentre il cane magnanimamente si gira a guardarlo, chinando il capo.

Signora mi scusi…

È il papà della famiglia calvi, non i banchieri, chiaramente visto il tenore dell’albergo.

Ma prego, mi dica… Ecco sono in leggero imbarazzo…

Sono perplessa, non credo voglia manette peluche e quindi?

C’è qualcuno che ha bisogno di aiuto nella stanza accanto alla nostra… sentiamo gridare…

Mi scuso in tutte le lingue che conosco e mando Gino a vedere di cosa si tratta, raccomandandogli di bussare e di chiedere CHIARAMENTE permesso prima di entrare.

Il tizio delle manette, appeso, libero dai vestiti e come mamma l’ha fatto, ha tentato un’evoluzione di troppo e adesso c’è bisogno di un medico che lo liberi.

Gino, rosso come un peperone, non vuole dirmi di più. Ma almeno è solo sesso.

Capisco che a qualcuno piace farsi male e sta bene solo quando sta male. Che scioglilingua. Ma nelle coppie cosiddette normali, invece, quante volte le persone hanno bisogno di farsi male per stare bene, ancora oggi a 83 anni suonati, non mi so dare spiegazioni.

Non si tratta solo di dolorose evoluzioni erotiche, sadomasochiste, anche nella vita di tutti i giorni, spesso, ho visto persone restare incatenate in situazioni emotive nelle quali erano evidentemente in sofferenza e non riuscire ad uscirne.

Non si deve restare fermi a guardare qualcuno che non ci vuole bene nella speranza che prima o poi ce ne vorrà. Non si tratta della perfezione, ma della comprensione, dell’empatia e starei ancora a filosofeggiare, se nel frattempo il medico e Gino non fossero scesi a chiedermi di chiamare pure un fabbro.

Sono le tre del mattino.

Alla famiglia Calvi ho cambiato subito le stanze, mettendoli nella parte opposta dell’albergo; al cane zebrato ho dato latte caldo, miele e qualche goccia di Xanax perché eccessivamente turbato dall’attacco dei siamesi non faceva che girare la testa a destra e sinistra, a Gino ho ridato la mia settimana enigmistica con il gioco dei puntini che gli piace tanto, al medico ed al fabbro un bel Rum, al cliente ancora ammanettato a se stesso e agli anelli il rimanente della boccetta di Xanax e a me stessa il buon consiglio di partire insieme a Cinzia l’anno prossimo.