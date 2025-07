Saccardi a iniziativa Fedagripesca ‘Made in Toscana’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La cooperazione rappresenta una risposta di grande interesse rispetto a una situazione complessa che stiamo vivendo sia per il mondo dell’agricoltura in generale che, in particolare, per il mondo del vino così come per quello della pesca.

Lo ha detto la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi che oggi ha partecipato al convegno ‘Made in Toscana – La cooperazione agroalimentare incontra le istituzioni’, organizzato da Fedagripesca Toscana, che si è svolto oggi alla Vecchia Cantina di Montepulciano (SI).

Saccardi ha proseguito:

È un momento molto complicato per l’agricoltura in generale, per la situazione internazionale, per le problematiche che riguardano i consumi, per la situazione dei conflitti internazionali, per i costi dell’energia, per quello che sta accadendo in Europa, per le preoccupazioni e i timori che abbiamo in relazione a una politica europea che per quello che in questo momento ci è dato capire mette a serio rischio i fondi destinati all’agricoltura, ai fondi alla PAC.

Quindi, è quanto mai opportuno una riflessione da parte del mondo della cooperazione che può esprimere davvero una prospettiva interessante per un mondo agricolo fatto di piccole e medie imprese, che oggi hanno la possibilità di mettersi insieme in una realtà cooperativa che di fronte al quadro internazionale e nazionale che ho appena descritto può fare squadra, può fare gruppo e investire in innovazione, in promozione e in maggiore qualità del prodotto.