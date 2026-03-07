‘Rumore Bianco’ a Palazzo Fazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 8 marzo, ore 19:00, presso la Sala Teatro ‘Andrea Vinciguerra’ di Palazzo Fazio, via Seminario 10, a Capua (CE), Vitruvio Entertainment di Salerno presenta lo spettacolo

‘Rumore Bianco’, di e con Danilo Napoli, regia Yuri Gugliucci, aiuto regia, Antonietta Barcellona, contributo in voce Gennaro Ciotola e Michele Vargiu.

Fringe Catania Off, premio voti pubblico, Campania Teatro Festival, Official Selection 2025, Mario Fratti Award, New York – 2° Classificato, Premio Migliore Spettacolo al PanTeatro Festival di Villaricca (NA).

Note di regia

Siamo in un non-luogo. Ma presto quel non-luogo diventa l’occhio con il quale lo spettatore guarda all’interno della mente di un uomo disturbato, di un serial killer di donne transgender, non limitandosi ad essere un mero osservatore: lo spettatore viene trascinato in un viaggio folle del protagonista tra presente e passato, tra dolore e sarcasmo, fino a vedere, con gli occhi di chi giudica, le profonde contraddizioni di una vita deformata dal pregiudizio.

Ciò che rende questo viaggio unico è la sua ambiguità: il carnefice, con tutte le sue atrocità, si umanizza, mentre la vittima, Rossella, si trasforma in una presenza viva, amata e distrutta, capace di rivelare il lato più oscuro della società che l’ha condannata.

Yuri Gugliucci