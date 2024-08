Ruggero Tita e Caterina Banti medaglia d’oro nel Nacra 17

Bissato il risultato dei giochi di Tokyo nel 2021

Ruggero Tita e Caterina Banti riscrivono la storia della vela italiana vincendo a Marsiglia la medaglia d’oro nel Nacra 17 e bissano il risultato dei giochi di Tokyo nel 2021.

Salendo ancora una volta sul gradino più alto del podio, l’equipaggio italiano si conferma non solo il più forte sotto il profilo tecnico – sportivo, ma anche il più preparato e determinato sotto l’aspetto psicologico, capace di mantenere il controllo della regata e delle emozioni in qualsiasi condizione meteo.

Avvantaggiati dal vento forte della prima giornata, infatti, Ruggero e Caterina si sono portati immediatamente in vetta alla classifica e hanno mantenuto il distacco con gli avversari anche con la brezza debole e instabile dei giorni successivi.

Alla Medal Race di giovedì 8 agosto il team italiano arriva con un distacco di 13 punti sull’avversario diretto, il team argentino, e affronta una regata molto complessa: il vento debolissimo sui 6 nodi, infatti, non permette ai Nacra 17 di performare al loro meglio e anche tatticamente non è semplice scegliere il lato giusto del campo di gara a Marsiglia.

Ruggero e Caterina conducono una regata perfetta, tagliando il traguardo al secondo posto dopo il team francese, un risultato più che sufficiente per conquistare la medaglia d’oro, la loro seconda consecutiva dopo quella vinta a Tokyo nel 2021.

Ruggero Tita ha commentato:

Vincere una medaglia d’oro è difficile, vincerne due consecutive lo è molto di più. Lo sapevamo, io e Caterina, prima di arrivare qui, così come sapevamo che rispetto a Tokyo il tempo per la preparazione sarebbe stato minore. Ma ce l’abbiamo fatta e siamo felicissimi. Ora si punta tutto sulla Coppa America. Abbiamo vinto la prima medaglia d’oro, abbiamo vinto la seconda, adesso a noi italiani manca di sollevare l’America’s Cup, non l’abbiamo mai fatto, e secondo me Luna Rossa ha tutte le carte in regola per riuscirci. Il prossimo obiettivo è quello.

Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli:

Dico bravissimi a Caterina, Ruggero e a tutta la Federazione. È un risultato straordinario per la vela olimpica italiana, perché oggi, con la vittoria della seconda medaglia d’oro, è stata riscritta la storia di questo sport da parte dell’equipaggio che da otto anni domina la scena velica mondiale. Va dato merito al lavoro della Federazione che in questi anni ha rivoluzionato la vela, creando un bacino di nuovi giovani talenti che, grazie anche ai successi olimpici, garantiscono un futuro importante per il nostro sport! Il secondo oro è uno stimolo e una responsabilità anche per il team Luna Rossa Prada Pirelli che vuole scrivere un’altra pagina importante di questo sport durante la Coppa America che sta per iniziare…

Ruggero Tita, che fa parte della rosa dei timonieri di Luna Rossa Prada Pirelli, è uno dei più grandi talenti velici italiani: Collare d’Oro al merito sportivo, 2018 – 2021 – 2022, e Rolex World Sailor of the Year 2022, a soli 13 anni conquista in classe Optimist i titoli di campione italiano, svizzero ed europeo.

Successivamente regata sul 29er, per poi passare ai 49er, dove diventa pluricampione italiano.

Dopo aver partecipato – con il prodiere Pietro Zucchetti – ai Giochi Olimpici di Rio 2016, vira sul Nacra 17 dove, con la prodiera Caterina Banti, oltre alla medaglia di Tokyo, conquista anche diversi campionati europei e quattro mondiali, l’ultimo a maggio 2024 a La Grande Motte.