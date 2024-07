Rufus Wainwright approda al Teatro Romano di Fiesole (FI)

Il concerto del cantautore statunitense naturalizzato canadese è in programma il 20 luglio

Definito da Elton John come ‘il più grande cantautore vivente’, Rufus Wainwright approda sabato 20 luglio al Teatro Romano di Fiesole (FI), nell’ambito dell’Estate Fiesolana.

Uno spettacolo piano e voce in cui il pubblico potrà lasciarsi trasportare da melodie intrise di folk e sprazzi della tradizionale canzone americana.

I biglietti, posti numerati 40,25 e 28,75 euro, sono disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.5961293 – info@prgfirenze.it.

Rufus Wainwright si è distinto nel panorama musicale come uno dei più raffinati vocalist, autori e compositori della sua generazione. Ogni concerto assume le sembianze di un piccolo scrigno sonoro dal quale fuoriescono sound che abbracciano sonorità più classiche, fondendosi con scenari della tradizione folk e pop.

Elogiato dal New York Times per la sua ‘genuina originalità’, Rufus Wainwright è un versatile menestrello che si destreggia con passione e onestà tra le sfaccettature del suo animo, mettendo in luce risvolti melodrammatici, ma anche sonorità decise attraverso un’amabile e raffinata fusione di diversi generi musicali.

Figlio di artisti folk, Wainwright ha intrapreso l’anno passato un viaggio alla riscoperta delle radici musicali che hanno caratterizzato la sua famiglia, dando vita all’album ‘Folkocracy’ in cui sono racchiusi anche numerosi duetti folk con artisti del calibro di Chaka Khan, John Legend, Anohni e molti altri.

Biografia Rufus Wainwright

Nato New York e cresciuto a Montreal, Rufus Wainwright ha pubblicato finora dieci album in studio, tre DVD e tre album dal vivo, tra cui il Rufus Does Judy at Carnegie Hall, nominato ai GRAMMY®.

Ha collaborato con artisti del calibro di Elton John, Burt Bacharach, David Byrne, Boy George, Joni Mitchell e molti altri. Ha scritto due opere liriche e numerose canzoni per il cinema e la televisione.

Da diversi anni sta lavorando al suo primo musical di Opening Night di John Cassavetes per il West End con Ivo van Hove, che dovrebbe debuttare al Gielgud Theater nel marzo 2024.

L’Estate Fiesolana 2024 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura.

In collaborazione con at – autolinee toscane.

Sponsor Dorin, Bibi Graetz, Chianti Banca, Unicoop Firenze e Sammontana.