Roy Paci e ZoMusic Contest al via Liberi Tutti Festival

Dal 31 agosto a Sesto Fiorentino (FI) 8 serate a ingresso gratuito: in arrivo Bandabardò, Dente, Giancane, Africa Unite & Bluebeaters e tanti altri

Sono 10, vengono da tutta Italia e tra loro c’è la “next big thing” della musica italiana.

Prende il via domenica 31 agosto con la finale del concorso musicale ZoMusic Contest il festival Liberi Tutti, otto serate filate di concerti, dj-set e convivialità in piazza Vittorio a Sesto Fiorentino, sempre a ingresso libero.

Ai 10 artisti in gara – che saranno svelati solo poche ore prima, al termine delle selezioni live davanti a una giuria di esperti del settore – si aggiungeranno i Mescalina, vincitori della passata edizione, e DJ-V di Radio Bruno.

Presenteranno Carlotta Comparini e Margherita Malena.

E poi, l’attesissimo appuntamento con Roy Paci, sul palco di piazza Vittorio Veneto lunedì primo settembre in occasione del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino.

Trombettista, cantante e compositore, Roy Paci sarà affiancato dalla sua storica band, gli Aretuska, per una serata di ska, reggae, soul e vibrazioni mediterranee nell’ambito del ‘Live Love & Dance Tour 2025’.

In attività da quasi tre decenni, Roy Paci dispensa il suo inconfondibile groove, condito da un forte impegno per la valorizzazione delle diversità culturali, contro razzismo, omofobia e ogni forma di discriminazione.

Tra i riconoscimenti, impossibile non ricordare il Nastro d’Argento e la nomination al David di Donatello per la colonna sonora del film ‘La febbre’ di Alessandro D’Alatri, a conferma di una carriera votata anche al cinema, alla TV e al teatro.

L’anno passato ha ricevuto il Premio Cambiare per l’impegno nell’unire musica e inclusione culturale. L’ultimo singolo ‘Tromba’ è una dichiarazione d’amore a Sofia, il suo strumento e il suo grande amore.

Cambio programma, arriva cmqmartina: mercoledì 3 settembre sarà cmqmartina e non Sarafine a salire sul palco di piazza Vittorio Veneto. La regina della nu dance trasformerà la piazza in una grande dance hall, pronta a farci ballare con il suo nuovo album ‘Brianzola Issues’.

Anticipato dai singoli ‘mi ami davvero?’, ‘kids never sleep’, ‘allucinazione’ e ‘vinted’, in ‘Brianzola Issues’ l’atmosfera intima e malinconica viene accompagnata dalle sonorità dance che contraddistinguono la musica di cmqmartina. Tra le hit di ‘Brianzola Issues’ impossibile non citare ‘Vuoi soltanto una hit’, brano in cui l’artista apre una riflessione sulla necessità di esprimersi liberamente e sulla paura di non essere compresi.

Gli altri appuntamenti

Liberi Tutti continuerà martedì 2 settembre con il cantautorato indie di Dente e G3M, giovedì 4 il cantautore capitolino Giancane – le cui canzoni sono state scelte per le serie animate di Zerocalcare – e il pop/rock dei giovanissimi The Foolz, venerdì 5 i ritmi in levare di The Originals, super band che vede insieme Africa Unite e The Bluebeaters, sabato 6 il combat folk della Bandabardò e il pop-rock degli Ejent mentre la chiusura di domenica 7 settembre sarà nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio.

Tutti i giorni dalle ore 18 aperitivi, street food e birreria. Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego srl, con il contributo di Unicoop Firenze nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino.

Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it.

Gli eventi di Liberi Tutti sono a ingresso gratuito.