Rotary e Scuola insieme, no alla violenza di genere

Evento di sensibilizzazione all’ISS Pitagora di Pozzuoli (NA)

Si è svolto nell’aula magna dell’Istituto Superiore Statale Pitagora di Pozzuoli (NA) un convegno del Rotary dal titolo ‘Il coraggio di parlare – La forza di ascoltare’, con lo scopo di formare, informare e sensibilizzare i giovani studenti sui molteplici volti ed effetti della sempre più dirompente violenza di genere.

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dal Governatore del Distretto 2101 del Rotary International, Antonio Brando, ha ricevuto il Patrocinio Morale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, ed è stata organizzata e curata dal Rotary Club Campi Flegrei d’intesa con l’Istituto scolastico flegreo, che l’ha ospitata nella propria sede al Rione Toiano.

Per il R.C. Campi Flegrei sono intervenuti la Presidente Emilia Annunziata, la Vicepresidente Patrizia Leone, la Presidente incoming Ester Vastarella, il Segretario Michele Finaldi e la Consigliera Adriana Alfano, per il Pitagora, invece, il Dirigente Scolastico Antonio Vitagliano, il Vicepreside Referente Interact Massimiliano Carrino, lo studente Fabio Giaquinto, Presidente Interact Pitagora, affiancato da diversi componenti del Consiglio Direttivo del Club.

Presente all’evento anche l’Amministrazione comunale di Pozzuoli con l’Assessore alle Politiche Sociali, Pari opportunità e Politiche Giovanili, Fabiana Riccobene, in rappresentanza del Sindaco Luigi Manzoni.

Dopo i saluti istituzionali, molto interessanti sono risultati gli interventi degli esperti invitati, Antonella Sica, Presidente della Commissione Distrettuale Rotary ‘Violenze di genere’, Aniello La Femina, psicologo e psicoterapeuta, Shervin Haravi attivista per i diritti umani di origine iraniana collegata da remoto, e quelli di Antonio Vitagliano e Fabiana Riccobene frutto dei loro costanti confronti con i giovani del territorio.

Tutti, indistintamente, hanno anche tenuto ad evidenziare l’importanza degli sportelli di ascolto e di quelli antiviolenza, attivi nelle rispettive istituzioni di competenza, oltre a ricordare il numero telefonico nazionale 1522 al quale ci si può sempre rivolgere e chiedere aiuto.

Le relazioni sono state intervallate da straordinarie performance degli studenti del Pitagora, con monologhi recitati da Anna Franzese III A classico, Alice Marchelli V A classico, Gianluca Dargenzio V A classico, e con due brani, sempre sul tema della giornata, cantati dalla giovane promessa canora Enrica La Femina, in arte Enrica Lafemelle, già vincitrice del concorso ‘Ars Music 2016’, del concorso ‘Canoro Flegreo 2018’, del ‘Campania Festival 2019’ e del ‘Contursi Festival 2019’, con pieno gradimento dell’uditorio che ha tributato loro una vera e propria standing ovation.

Le conclusioni sono state affidate al Governatore Antonio Brando che, dopo essersi compiaciuto per i contenuti e per l’organizzazione del convegno, per la grande ed attiva partecipazione dei giovani e per le loro performance, ha rinnovato l’impegno al cambiamento che fa la differenza, chiudendo l’evento con la proiezione di un video della canzone ‘Le ragazze’, cantata dai Neri per Caso, che recita: