Rota sul falso Made in Italy e protesta 10mila agricoltori al Brennero

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Made in Italy, e specificatamente il Made in Lombardia, va tutelato, per questo oggi ho depositato una mozione urgente, sottoscritta da tutti i colleghi del gruppo Forza Italia, per richiamare l’attenzione al nostro settore agroalimentare.

Queste le parole del Consigliere regionale Ivan Rota di Forza Italia.

L’azzurro ha spiegato:

Una settimana fa ho seguito con attenzione la protesta dei 10mila agricoltori che, insieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini, si sono ritrovati al Brennero per sostenere le loro ragioni e le ripercussioni economiche e occupazionali.

Non è possibile che prodotti alimentari provenienti da Paesi stranieri possano avere il marchio di Made in Italy solo perché l’ultima lavorazione avviene nel nostro territorio.

Questo vuol dire sminuire le nostre eccellenze agroalimentari e vanificare il lavoro di migliaia di contadini che coltivano la terra con impegno e passione.