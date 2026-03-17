Rota sui rincari energetici causati dalla guerra in Iran

Riceviamo e pubblichiamo.

Serve una voce e una posizione unanime dell’Europa di fronte ai rincari dell’energia che sta interessando l’Occidente dopo lo scoppio della guerra in Iran.

Questo il monito del Consigliere regionale Ivan Rota di Forza Italia.

L’azzurro ha aggiunto:

In una fase di crisi come quella che stiamo vivendo e le difficoltà per l’approvvigionamento di gas e petrolio, condivido la posizione dell’Onorevole Letizia Moratti.

La Commissione europea non può demandare ai singoli stati la decisioni di ridurre le tasse sulle bollette di luce e gas. Serve una linea comune europea e poter fare acquisti congiunti di carburanti e gas.

In più, l’Europa deve sospendere il sistema di scambio delle quote di emissione ETS che pesa sulla bolletta dal 15% al 40%, e sospendere temporaneamente il Patto di stabilità per consentire ai singoli Paesi di adottare aiuti di Stato.

In più, il Governo italiano dovrebbe agire velocemente anche sulle accise mobili per diesel e benzina.