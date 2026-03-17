Rota sui rincari energetici causati dalla guerra in Iran

Il Consigliere: ‘Serve una linea comune per alleggerire le bollette delle nostre imprese e dei cittadini italiani, che rischiano il collasso’
Riceviamo e pubblichiamo.
Serve una voce e una posizione unanime dell’Europa di fronte ai rincari dell’energia che sta interessando l’Occidente dopo lo scoppio della guerra in Iran.
Questo il monito del Consigliere regionale Ivan Rota di Forza Italia.
L’azzurro ha aggiunto:
In una fase di crisi come quella che stiamo vivendo e le difficoltà per l’approvvigionamento di gas e petrolio, condivido la posizione dell’Onorevole Letizia Moratti.
La Commissione europea non può demandare ai singoli stati la decisioni di ridurre le tasse sulle bollette di luce e gas. Serve una linea comune europea e poter fare acquisti congiunti di carburanti e gas.
In più, l’Europa deve sospendere il sistema di scambio delle quote di emissione ETS che pesa sulla bolletta dal 15% al 40%, e sospendere temporaneamente il Patto di stabilità per consentire ai singoli Paesi di adottare aiuti di Stato.
In più, il Governo italiano dovrebbe agire velocemente anche sulle accise mobili per diesel e benzina.
Rota guarda con attenzione le imprese lombarde condizionate dalla situazione internazionale.
Il Consigliere ha proseguito:
Abbiamo 815mila aziende nella nostra Regione di cui oltre 82mila nella nostra Provincia di Bergamo.
Certamente la Regione è da sempre in prima fila per sostenere chi fa impresa sul nostro territorio e investe nell’energia sostenibile.
È chiaro però che in questa situazione d’emergenza, chi può e deve giocare un ruolo importante è Bruxelles.
Senza un intervento forte e deciso della Commissione europea rischiamo di bloccare il sistema economico lombardo motore trainante dell’economia del nostro Paese.