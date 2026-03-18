Rota sui dati delle foreste lombarde

Il Consigliere: ‘Sono una risorsa preziosa, ma dobbiamo saperle gestire e renderle fruibili ai cittadini’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consigliere regionale Ivan Rota mercoledì 18 marzo, a margine della Commissione Agricoltura e Foreste, dove è stato presentato il rapporto 2024 da parte di ERSAF, ha detto:

Le nostre foreste sono un bene prezioso per la Lombardia e Regione investe da sempre sulle estese aree verdi per una gestione ottimale di 618mila ettari di foreste che immagazzinano complessivamente 128,8 milioni di tonnellate di carbonio, abbattendo ogni anno circa 3,4 milioni di tonnellate di CO₂.

Il Consigliere di centrodestra durante la seduta ha sottolineato che:

Noi siamo legislatori e dobbiamo assumere decisioni per prendersi cura delle foreste e prevenendo l’abbandono. Allo stesso tempo dobbiamo evitare l’ecologismo talebano, che vedrebbe la natura impossessarsi delle aree abitate in pochi decenni. Io fin da bambino ho sempre avuto questa cultura ambientale capendo che i boschi devono essere accessibili alle persone che vogliono fare una passeggiata e ossigenare i polmoni.

L’azzurro ha aggiunto:

Nella bergamasca sono ben il 41% le aree boscate e siamo la quarta provincia lombarda. Certamente questo è un buon punto di partenza, ma ciò che conta è la gestione e manutenzione delle nostre foreste. Dobbiamo rafforzare la filiera del legname per poter beneficiare del nostro legname per essere meno dipendenti da quello di importazione da altri Paesi. Dobbiamo cercare di far crescere questo settore strategico per il territorio a beneficio delle aziende che lavorano il legno.

Passando al fronte degli investimenti, nel 2025 sono stati stanziati 29 milioni di euro per la prevenzione e il ripristino dei danni alle foreste, 14 milioni per la viabilità agro-silvo-pastorale e 8 milioni per la meccanizzazione e il rafforzamento delle imprese.

A questi si aggiungono circa 3 milioni per la pianificazione forestale e 1 milione destinato ai consorzi forestali. Importante anche il sostegno alla pioppicoltura, con 4 bandi tra il 2024 e il 2025 che hanno finanziato 192 progetti per oltre 5,1 milioni di euro di investimenti.

Rota ha concluso: