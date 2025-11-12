Rota relatore della Legge di Stabilità lombarda in VIII Commissione

Il Consigliere: ‘Questa è una manovra che investirà oltre 320 milioni di euro in tre anni per lo sviluppo dell’agricoltura e la tutela delle montagne lombarde’

Riceviamo e pubblichiamo.

Proseguono i lavori in preparazione del Bilancio regionale previsionale che sarà approvato al Pirellone entro la fine dell’anno; il Consigliere Ivan Rota di Forza Italia è stato relatore del PDL della Legge di Stabilità regionale nella VIII Commissione Agricoltura, Montagna e Foreste tenutosi mercoledì 12 novembre.

L’azzurro ha spiegato:

La manovra di bilancio contiene norme per finanziare progetti nel prossimo triennio 2026-2028, anche con le previsioni di spesa per due settori importanti come l’agricoltura e tutela delle nostre montagne. Regione Lombardia ha messo a bilancio oltre 120 milioni in tre anni per lo sviluppo del sistema agricolo e quasi 39 milioni di euro per gli investimenti nel medesimo ambito sempre tra il 2026 e il 2028. Questa è una manovra che stanzia cifre importanti, ripartite su tutto il territorio lombardo. Le circa 4.880 aziende agricole bergamasche ne beneficeranno.

Mentre, per quanto riguarda la tutela della montagna, l’esponente di centrodestra ha spiegato:

Per queste realtà sono stati previsti oltre 165 milioni di euro per investimenti e quasi un milione di euro per spese correnti, un’opportunità anche per le nostre valli orobiche.

Nel corso della seduta è stato approvato anche il Documento Economico Finanziario Regionale che lo stesso Rota aveva presentato come relatore la scorsa settimana in IV Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione.

Il Consigliere ha concluso: