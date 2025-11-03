Rota: Regione finanzia Centro Formazione Professionale a Zingonia (BG)

Il Consigliere: 2 milioni per formare giovani da inserire nelle aziende del territorio
Sono davvero contento che Regione Lombardia abbia aderito ad AREST, Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale, per la creazione di un centro di formazione professionale a Zingonia a beneficio del tessuto produttivo del territorio, mettendo a disposizione 2 milioni di euro.
Così il Consigliere regionale Ivan Rota di Forza Italia che ha seguito da vicino il progetto partecipando qualche giorno fa alla presentazione del piano, nella sede della Provincia di Bergamo.
Il progetto, denominato ‘Zingonia – Land of people, land of work’, prevede la riqualificazione di un immobile di proprietà comunale per trasformarlo in un Centro di Formazione Professionale – CFP per figure specializzate da inserire nelle aziende operanti su tutto il territorio bergamasco e non solo nell’area industriale di Zingonia.
Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 6.266.000 euro.
Alla quota AREST di 2 milioni di euro già stanziata da Regione si aggiungono 2.020.000 euro di fondi del Comune di Verdellino e 2.246.000 euro di investimenti privati.
Rota ha concluso:
Questo progetto di rigenerazione urbana permetterà di formare i nostri giovani e dar loro quelle competenze tecniche fortemente richieste dalle aziende bergamasche.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla volontà della Giunta regionale e all’interessamento dell’Assessore all’Istruzione e Formazione Simona Tironi, da sempre impegnata per far incontrare il mondo della scuola con quello del lavoro lombardo.
Da bergamasco la ringrazio per quanto sta facendo nell’interesse della mia provincia.