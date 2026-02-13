Rota in visita alla Plastocap di Ciserano (BG)

Il Consigliere: ‘Un’azienda che produce oltre 2 milioni di tappi di plastica al giorno creando innovazione e posti di lavoro sul territorio’
Riceviamo e pubblichiamo.
Prosegue il tour di visite del Consigliere regionale Ivan Rota nelle aziende bergamasche specializzate nella produzione di prodotti di plastica.
Rota ha ha raccontato venerdì 13 febbraio:
Oggi ho avuto il piacere di visitare Plastocap a Ciserano, una realtà produttiva di grande importanza per il territorio della bergamasca e per tutto il comparto plastica in Lombardia.
L’azienda, guidata da Roberto Tanzi , conta circa 80 dipendenti e rappresenta un esempio concreto di come innovazione, organizzazione e visione imprenditoriale possano tradursi in risultati significativi.
Lo stesso Consigliere azzurro ha sottolineato:
Ogni giorno, in azienda vengono prodotti oltre 2.000.000 di tappi: numeri che dimostrano capacità produttiva, efficienza e una solida presenza sul mercato.
Durante la visita di stamane, ho potuto constatare personalmente la qualità del lavoro svolto, l’attenzione ai processi produttivi e l’impegno verso l’innovazione.
Realtà come questa sono il cuore pulsante dell’economia lombarda: creano occupazione, investono sul territorio e contribuiscono in modo determinante alla competitività del nostro sistema industriale.
Lunedì scorso 9 febbraio Rota aveva fatto visita alla Simap Srl di Albino specializzata nel recupero della plastica.