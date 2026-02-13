Rota in visita alla Plastocap di Ciserano (BG)

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue il tour di visite del Consigliere regionale Ivan Rota nelle aziende bergamasche specializzate nella produzione di prodotti di plastica.

Rota ha ha raccontato venerdì 13 febbraio:

Oggi ho avuto il piacere di visitare Plastocap a Ciserano, una realtà produttiva di grande importanza per il territorio della bergamasca e per tutto il comparto plastica in Lombardia.

L’azienda, guidata da Roberto Tanzi , conta circa 80 dipendenti e rappresenta un esempio concreto di come innovazione, organizzazione e visione imprenditoriale possano tradursi in risultati significativi.