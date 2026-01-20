Rota: IG per Lombardia generano indotto economico di quasi 3 mld

Il Consigliere: Le indicazioni geografiche valorizzano turismo, imprese e agricoltura
Le indicazioni geografiche dei nostri territori sono un segno distintivo per Regione Lombardia, con un impatto economico di quasi 3 miliardi di euro.
Così il Consigliere Ivan Rota di Forza Italia riprendendo i dati esposti al convegno ‘Bello, buono e di qualità. La Food Valley d’Europa tra strategia agroalimentare, turismo e DOP Economy’ di Bologna dall’Assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi.
L’azzurro ha proseguito:
L’indicazione geografica delle nostre città e dei nostri paesi rappresenta una forma di attrazione per il mondo dell’imprenditoria e del turismo.
Allo stesso tempo è un modo per valorizzare e promuovere i prodotti tipici delle nostre aree bergamasche.
Questa è una delle strade per valorizzare il nostro settore agroalimentare, in crescita tanto in Lombardia quanto nella bergamasca.