Rota: Contro lo spopolamento, da Regione Lombardia oltre 14 mln

Riceviamo e pubblichiamo.

Regione Lombardia mette in campo risorse concrete e una prospettiva di rilancio dei nostri territori più fragili, per evitare lo spopolamento delle Aree Interne della Bergamasca e dei laghi bergamaschi al confine col Bresciano.

Così il Consigliere Ivan Rota di Forza Italia.

Nello specifico, la Regione ha messo a disposizione 14,3 milioni di euro per ogni Area Interna, finalizzati a realizzare progettualità condivise con le istituzioni territoriali.

L’azzurro ha aggiunto:

Queste risorse sono destinate ai Comuni della Val Seriana e Val di Scalve e l’area dei laghi nella nostra Provincia.

Non si tratta però solo di una mera erogazione di fondi da parte del Pirellone, ma di un lavoro di programmazione istituzionale tra Regione, Provincia, Comuni e Comunità Montane, raccogliendo i bisogni dei cittadini per mettere in campo progetti adeguati in termini di servizi nei diversi settori come trasporti, sanità e altre problematiche, le cui carenze creano disagi agli abitanti delle zone meno popolate della nostra regione.