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Rota condanna le violenze inaudite dei No TAV in Val di Susa

Di
Redazione
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Ivan Rota

Il Consigliere: ‘Non si tratta di una manifestazione di dissenso, ma di una mera aggressione al territorio e alle Istituzioni’

Riceviamo e pubblichiamo.

Esprimo la più ferma e totale condanna per i gravi episodi di violenza registrati nelle ultime ore in Val di Susa, dove frange oltranziste del movimento No TAV hanno dato vita a veri e propri atti di guerriglia contro i cantieri della linea ad alta velocità.

Ha fatto sapere il Consigliere regionale Ivan Rota di Forza Italia.

L’azzurro ha proseguito:

Le immagini che giungono dal territorio descrivono una situazione intollerabile che nulla ha a che fare con il legittimo diritto alla manifestazione del dissenso.

L’uso di sassi, ordigni artigianali e lacrimogeni contro i presidi di sicurezza rappresenta un attacco diretto non solo a un’opera strategica per l’intero Paese, ma alle istituzioni stesse.

Non si tratta di protesta ambientale, ma di pura delinquenza ideologica che danneggia la Val di Susa e i suoi residenti.

Il Consigliere ha espresso poi il proprio sostegno a chi garantisce la sicurezza sul campo:

La mia totale solidarietà e vicinanza va alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, rimasti feriti mentre difendevano la legalità e il diritto al lavoro.

Lo Stato non deve fare un solo passo indietro di fronte a queste intimidazioni.

Il completamento della Torino – Lione è una priorità infrastrutturale ed economica europea e non sarà bloccato dalle eco-follie di pochi violenti. Auspico che i responsabili siano identificati e perseguiti con la massima severità.

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