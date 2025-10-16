Rota: Collegamento ferroviario con aeroporto Bergamo progetto rilevante

Il Consigliere ha partecipato al convegno ‘Un modello di esercizio per il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Bergamo’
Il convegno di questa mattina ha evidenziato l’importanza e il ruolo strategico del nostro aeroporto, frutto della lungimirante visione di enti e istituzioni bergamasche e del sostegno di Regione Lombardia.
Così Ivan Rota, Consigliere regionale FI, a margine del convegno organizzato presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo sul tema: ‘Un modello di esercizio per il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Bergamo’.
Rota conclude:
Ringrazio il Presidente Sanga per questo momento di approfondimento e i relatori per averci rappresentato, con competenza e pragmatismo, il quadro delle infrastrutture e dei collegamenti con l’aeroporto di Bergamo, riconosciuto a livello europeo tra i più efficienti scali.
Interventi che hanno aperto lo sguardo a un futuro sempre più dettato dai tempi di spostamento.