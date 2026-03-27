Rota ad ‘Aerospazio e STEM: un’opportunità per i giovani nel futuro’

Il Consigliere: ‘Un’occasione di crescita per gli studenti delle superiori e un settore strategico al quale sto lavorando con l’intergruppo consiliare sulla Space Economy’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il settore dell’aerospazio e delle Stem sono ormai due realtà consolidate. Sono contento che questi due temi possono essere un’opportunità per i giovani studenti lombardi.

Queste le parole del consigliere regionale Ivan Rota di Forza Italia che venerdì mattina 27 marzo ha preso parte ad ‘Aerospazio e STEM: un’opportunità per i giovani nel futuro’, evento organizzato dal Lombardia Aerospace Cluster in collaborazione con Regione Lombardia, a Palazzo Lombardia.

L’azzurro ha aggiunto:

Vedere presenti all’incontro così tanti ragazzi delle scuole secondarie di terza, quarta e quinta, è per me un motivo di soddisfazione in quanto componente dell’Intergruppo consiliare in materia di Space Economy presieduto dal collega Christian Garavaglia. Un gruppo costituito presso il Consiglio regionale della Lombardia a giugno 2025, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del settore aerospaziale, la ricerca, l’industria e l’innovazione, promuovendo sinergie tra il livello nazionale e quello regionale, per supportare il comparto. Una mattinata istruttiva sia per me che per i ragazzi delle scuole presenti, che hanno avuto l’occasione di avvicinarsi al settore aerospaziale, un comparto strategico e ad alta tecnologia, cogliendo le opportunità professionali e i percorsi di studio necessari, grazie agli stimolanti interventi di esperti del settore.

All’evento hanno partecipato infatti Alessandro Fermi, Assessore Università, Ricerca e Innovazione – Regione Lombardia, in videoconferenza, Paolo Cerabolini, Presidente – Lombardia Aerospace Cluster Luciana Volta, Direttore Generale – Ufficio Scolastico Regionale, Alessandro Foresio, Senior financial advisor – Logic Massimo Claudio Comparini, Managing Director – Leonardo Divisione Spazio, in presenza o in videoconferenza, Walter Cugno, Senior Advisor Dominio Esplorazione e Scienza – Thales Alenia Space Roberto Garavaglia, Senior Vice President Strategy & Innovation – Leonardo Divisione Elicotteri Riccardo Busca, Executive Vice President Aircraft Programs – Leonardo Divisione Aeronautica, Giulia Bassani, Ingegnere Aerospaziale – Thales Alenia Space Italia Veronica Ielmini, HR Manager – Leonardo Christian Garavaglia, Intergruppo Space Economy Regione Lombardia Stefano Gualandris, Consigliere di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana e Consigliere per le Politiche Aerospaziali del MEF: i principali programmi spaziali a guida italiana.

Inoltre, lo scorso novembre lo stesso intergruppo consiliare ha promosso una mozione di cui Rota è il secondo firmatario in cui si richiede alla giunta di attivare tutte le procedure necessarie per facilitare l’accesso ai fondi europei STEP, Strategic Technologies for Europe Platform, destinati al settore della ricerca e dell’innovazione nell’ambito della space economy e dell’aerospazio; di promuovere il coordinamento con Lombardia Aerospace Cluster, le università e i centri di ricerca del territorio, al fine di elaborare proposte progettuali competitive sui bandi europei e internazionali; e di predisporre strumenti di accompagnamento tecnico e amministrativo per le imprese lombarde, con particolare attenzione alle PMI e alle startup, così da rafforzarne la capacità di partecipazione ai programmi europei.