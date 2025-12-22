Rota: 2,6 mln da Regione Lombardia a tutela foreste bergamasche

Il Consigliere: ‘Risorse importanti per mettere in campo opere di prevenzione’
2,6 milioni di euro di finanziamenti da Regione Lombardia, sono una cifra importante a tutela dei nostri boschi e del territorio lombardo.
Questo il commento del Consigliere Ivan Rota di Forza Italia, che è anche membro della Commissione Agricoltura, Forte e Montagne.
Regione ha stanziato complessivamente quasi 30 milioni di euro per 186 richieste totali provenienti da tutta la Lombardia a sostegno della tutela, della prevenzione e del ripristino del patrimonio forestale lombardo.
Lo prevede il finanziamento della misura SRD12 del Programma di Sviluppo Rurale, che consente di sostenere interventi strategici per rafforzare la protezione degli ecosistemi forestali e aumentare la capacità dei territori di rispondere ai rischi naturali e agli eventi climatici estremi.
L’esponente azzurro ha aggiunto:
Questi fondi sono destinati, nello specifico, a 19 richieste provenienti da enti locali e consorzi forestali bergamaschi.
Si tratta di risorse importanti per mettere in campo opere di prevenzione, che consentiranno ai cittadini di passeggiare più sicuri nei nostri boschi.
Interventi nel rispetto dell’ambiente e per fronteggiare, per quanto possibile, il cambiamento climatico che condiziona sempre più anche la Lombardia.