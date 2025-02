‘Rosso d’Artista’, II appuntamento Stagione 2025 Rosso Vanvitelliano

Il viaggio dell’Attore che parte dall’Autore e giunge allo Spettatore

Tutto il mondo è ancorato alle parole divenute polvere sottile inutile e dannosa. Noi alcune le stiamo salvando perché alimentate dall’intensità che ci avvicina a loro. Sono quelle parole che ci ringraziano non essendo più gli esseri umani in grado di farlo. ‘Rosso d’Artista’ è un invito ad incontrarle ed anche un suggerimento: usiamo bene tra di noi. Venite a Teatro, è l’unico tempo che non verrà mai sprecato.

Dopo il grande avvio di stagione sold out per l’opera storica ‘Vinti e Vincitori’ di Patrizio Ranieri Ciu ed Alfonso Martucci, in occasione della Giornata della Memoria che ha visto sul palco tra i protagonisti il Questore di Caserta Andrea Grassi, i giovani artisti di Ali della Mente e Fabbrica Wojtyla tornano in scena con l’opera ‘Rosso d’Artista’ di Patrizio Ranieri Ciu sabato 15 febbraio alle 20:30 presso il Teatro Città di Pace di Caserta.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Atti unici e concetti musicali che attraversano i più profondi aspetti sentimentali, spirituali, intellettuali e sociali che ci attanagliano.

‘Rosso d’Artista’ è un convinto messaggio di rinnovamento universale che deve coinvolgere tutti oltre ogni limite di apparenza: proposta sensibile di superare finalmente ogni frontiera linguistica e culturale di appartenenza.

Un lavoro teatrale che ha l’ambizione di ripristinare il ruolo naturale del Teatro.

L’opera porta in scena il ‘nichilismo attivo’ dei giovani artisti di ALI della Mente e Fabbrica Wojtyla, frutto della loro intensa intesa e collaborazione con il filosofo Umberto Galimberti sancita ne ‘Il Club dei Vinti’, il testo che lo accomuna al nostro autore Patrizio Ranieri Ciu.

Nell’ambito delle azioni culturali, sociali, formative e di riqualificazione cittadina di Rosso Vanvitelliano, Ali della Mente è accanto alla Caritas Diocesana di Caserta con l’originale Stagione Artistica 2025 organizzata e prodotta da Ali della Mente con Fabbrica Wojtyla & Compagnia delle Città presso il Teatro Città di Pace della Parrocchia SS Nome di Maria di Caserta.

Quattro appuntamenti da gennaio ad aprile su diversi temi sociali attuali: il dramma della Shoah, l’inquietudine dei Giovani, il Pianeta Donna, Spiritualità e Sublimazione e infine uno Speciale fuori abbonamento di chiusura per maggio.

Con prenotazione obbligatoria, l’ngresso è libero, sarà possibile offrire un contributo per il sostegno alle attività culturali e sociali di Rosso Vanvitelliano, per consentire il teatro libero a tutti con l’innovativa ed inedita formula del Libriglietto, invenzione esclusiva e depositata dal suo autore.

Si tratta di un vero ‘oggetto culturale’, un libro che sostituisce il biglietto d’accesso a teatro dilatando il tempo di fruizione culturale oltre la durata dello spettacolo.

Il filosofo Umberto Galimberti sottolinea:

Ogni volta sarà circostanza di riflessione, perché il teatro di Ciu messo in scena da questi giovani artisti non è assolutamente puro intrattenimento ma risonanza tragica.

L’autore Patrizio Ranieri Ciu aggiunge:

‘Rosso d’Artista’ è l’ora X dell’esistente che risiede nella sola circostanza priva di affanno che il Tempo ci concede: il Teatro. Aperta da una generazione di giovani artisti, quelli di Ali della Mente e Fabbrica Wojtyla che la interpretano come vita che vorrebbero vivere, è la rappresentazione concettuale sulla scena di ciò che siamo diventati: lo specchio infranto della nostra perduta identità’.

Gli artisti di Ali della Mente e Fabbrica Wojtyla affermano: