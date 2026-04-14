Rose rosse per zia Tita – Prima parte

Era il terzo mazzo di rose rosse che arrivava nella settimana. Accompagnato da un biglietto che proferiva amore eterno ed incondizionato.

Ora, sull’eternità, data la veneranda età della sottoscritta, non mi sembrava un grande sforzo, ma sull’incondizionato amore non avrei scommesso nemmeno un centesimo.

Avevo avuto poche storie, e forse solo due potevano dirsi proprio “d’amore”, ma a lungo avevo assistito a quelle degli altri e, posso dire con certezza, che la mia singletudine è stata una scelta lungimirante.

– Ma insomma, zia, chi è questo amante segreto?

Andrea mi prendeva in giro, rifacendosi in una volta sola, di mesi interi fatti di domande su amiche, comitive e fidanzate.

Non ero affatto reticente, ma non sapevo veramente da dove partire per identificare il segreto ammiratore. Avevo pure sguinzagliato Portiera e di lei figlia, ma senza grossi risultati, dal momento che le rose arrivavano grazie ad Interflora.

I biglietti erano sempre abbastanza generici nell’incipit; la speranza che avessero sbagliato il destinatario, speranza che mi aveva sostenuta nel primo invio dove non veniva esplicitato il mio nome, si è subito frantumata.

Nel secondo invio, due righe oltre all’inizio, si diceva chiaramente:

Silvia, dopo anni di ricerche finalmente ti ho trovata. E non permetterò al tempo di separarci mai più oltre.

Silvia è il mio vero nome, cambiato in Tita dalla mia nipotina Rosanna che non sapeva dire ESSE, quando era piccola piccola, e poi rimasto come identificativo a vita della sottoscritta.

Mio nipote Davide, contrariamente al fratello Andrea, che la gira sullo sfottò, è invece preoccupatissimo:

– E se fosse un serial killer? – Ma mica mi vuole morta eternamente! Questo è peggio, molto peggio, mi vuole assieme a lui eternamente.

Non lo facevo ridere.

Odio chiedere favori, ma stavolta non mi sono fatta lo scrupolo, ero troppo curiosa, e ho interpellato mia cugina Cinzia, che dirige un piccolo albergo, “La Pergoletta”. Cinzia, per vicende varie, conosce molto bene uno dei responsabili della Polizia Postale.

– Signora zia Tita, cosa sa dirci di questi invii? Ricorrono gli stessi giorni? A che ora? Sempre lo stesso numero di rose?

Nonostante la mia sfegatata passione per la Signora in giallo, non ho informazioni sensate da fornire a questo gentile poliziotto della postale che vuole darmi una mano.

L’unico elemento che, per me potrebbe avere il senso di una traccia, è questa etichetta appiccicata sul cellophane che circonda sempre le rose. La guarda con attenzione, come a scoprire un poker già scoperto, e ne ripete ad alta voce i numeri.

– Invece i bigliettini non interessano?

Chiedo io, in fondo abbastanza lusingata dalla bellezza di alcuni passi.

– Ma no. Qui non si tratta di letteratura. Ci serve la tecnologia per stanare il delinquente.

Comincio a esasperarmi, mi sembra esagerato e, tutto sommato, troppo poco romantico, ma me la sono cercata io…

Un po’ deluso dalla mancanza di aspetto trucido, quando a forza ho finito per declamare i bigliettini come fossi Leopardi innamorato, al terzo caffè corretto all’anice, (perché in servizio l’anice assoluto non si può bere, altrimenti volentieri l’avrebbe gradito, poi questo anice qui, fatto artigianalmente e BENISSIMO dai miei amici veneti, si fa proprio benvolere) guarda di nuovo il pizzino con quella specie di codice a barre che gli ho consegnato e, pensoso, valuta che potrebbe tornare il giorno dopo con delle informazioni per me.

Io, che non sono sempre al massimo della disponibilità e della socievolezza, mi domando perché mai un poliziotto postale deve tornare dal vivo, non potrebbe chiamarmi?

Magari sono uscita… Non mi potrebbe scrivere a sua volta un bigliettino e mandarmelo anche solo con il cellophane senza le rose, sarebbe gradito lo stesso, se acconsentisse a firmarlo. Ma ho chiesto “io” un favore, e non posso fare troppo la schizzinosa, né offendere chi mi sta dando una mano.

Un attimo prima che le Forze dell’ordine lascino casa mia, però, mi viene un lampo di genio e lo prego di attendere ancora un istante sull’uscio di casa mia.

Recupero la carta dei dolci, bella e pulita, che non riesco mai a buttare via. Me ne servo per avvolgere quel che resta della bottiglia di anice e gli scrivo il numero del mio telefono su di un bigliettino. Senza battere ciglio accetta e promette di farmi sapere.

Da quel saluto sono passate due settimane. Sono certa che la Polizia Postale ha di meglio da fare, ma le rose hanno oramai invaso anche il corridoio, e la mia restante sanità mentale comincia a vacillare.

I fiori prima di ora mi erano sempre piaciuti tanto, le rose in particolare, ma in casa oramai ce n’erano talmente tante, che mi pareva di essere aggredita da quell’odore di cimitero, che si sente quando la freschezza comincia ad abbandonare la vita anche dei fiori.

– Signora Silvia, finalmente qualche novità. – Ah, che bello! Mi dica pure? – Sono notizie un po’ delicate. Magari vengo dal vivo e ci prendiamo un bel caffè corretto?

Specificato che il Veneto non è dietro l’angolo e prima di Natale di altro anice non se ne parla, ne ricavo un cognome e un indirizzo.

La task force è formata dai nipoti Davide, Andrea, la sottoscritta e mia nipote Lara venuta di corsa da Roma, perché questa non se la perde.

Citofoniamo: Rastrelli.

Mi dice qualcosa questo cognome, ma non abbastanza da farmi pensare a qualcuno in particolare.

– Sìììì?

Una voce di donna.

– Polizia! – Davide ma sei matto! Che ti viene in mente!

Ci apre. Si presenta come badante, Katia. È una signora ucraina, ferma in Italia per lavorare, pensava che la Polizia volesse parlarle. Ma il suo sguardo si fissa sulla decrepita del gruppo, alias io, e sul fanciullino, alias Andrea, prima incredula e sarebbe passata velocemente all’incazzato, aggiungo, per averle detto un’evidente fandonia, se mia nipote Lara non avesse una bella prontezza di spirito.

Ci ha subito presentati come le vittime di una truffa e lei come agente in borghese, venuta per mettere in guardia l’intero palazzo. Possiamo parlare con il padrone di casa?

La parola truffa, rasserena Katia, almeno per il momento e ci conduce nel salotto buono.

Mentre ci guardiamo intorno curiosi, accomodati su scomodissime poltroncine degli anni 30, sentiamo litigare lungo il corridoio.

Fine prima parte