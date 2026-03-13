‘Rosaluna e i lupi’ al Teatro dei Piccoli

In scena a Napoli il 14 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 14 marzo alle ore 11:00 al Teatro dei Piccoli di Napoli arriva ‘Rosaluna e i lupi’, spettacolo di Progetto g.g. e Accademia Perduta Romagna Teatri, liberamente tratto dall’omonimo libro di Magali Le Huche, dedicato alle nuove generazioni, dai 5 anni.

L’appuntamento è l’unico del weekend nell’ambito della stagione di teatro e musica ideata e organizzata da Le Nuvole / Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Rosaluna vive nel Paese dei Noncontenti, dove tutto procede ordinatamente grazie a regole chiare che garantiscono un equilibrio apparentemente perfetto. Almeno fino al giorno in cui Rosaluna inizia a cantare.

La sua voce rompe il silenzio e apre una crepa nelle certezze del paese: e se gli abitanti iniziassero a prenderla come esempio?

Improvvisamente Rosaluna diventa ingombrante, disturbante, diversa da tutti gli altri. Ancora di più quando quelle note che nessuno vuole ascoltare attirano i lupi della foresta. Sarebbe davvero un pericolo per il villaggio?

Da queste domande nasce una storia che invita a superare i confini del ‘noncontento’ per accendere piccole e grandi luci nella propria vita e in quella degli altri. Vincitore nel 2025 del concorso ‘Young&Kids’ al Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea di Lugano, lo spettacolo propone una riflessione poetica e divertente sulla libertà di essere sé stessi e sul coraggio di cambiare prospettiva.

Le autrici e interpreti Consuelo Ghiretti, Francesca Grisenti / Elena Gaffuri, spiegano:

Abbiamo scelto questa storia per parlare all’infanzia per dire ai piccoli e ai loro grandi di non accontentarsi e di non restare chiusi dentro i propri confini, ma di andare oltre, alla ricerca di qualcosa di nuovo. Di scegliere e di crearsi il proprio mondo.

Attraverso il linguaggio del corpo, l’uso delle maschere e un pupazzo mosso a vista, lo spettacolo stimola l’immaginario dei più piccoli e li incoraggia a esercitare la libertà di essere parte attiva del mondo.

Ad accompagnare questo viaggio le musiche originali di Davide Zilli, Rolando Marchesini e Claudio Poldo Parrino. Scenografie di Donatello Galloni e Ilaria Comisso, che firma anche la realizzazione dei pupazzi.

Biglietto unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto.

Ingresso al Teatro da viale Usodimare, pedonale, o da via Terracina, consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato.

Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871, entrambi anche WhatsApp, o per email a info@teatrodeipiccoli.it.

Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it.