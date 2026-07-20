Ronn Moss debutta alla regia con il western ‘Tex McKenzie’

Presentato all’Ischia Global Festival film arriverà nelle sale USA in autunno

Riceviamo e pubblichiamo.

È stato presentato in anteprima all’Ischia Global Festival ‘Tex McKenzie’, il nuovo film interpretato da Ronn Moss che segna un momento storico nella carriera dell’attore internazionale: il suo esordio alla regia.

Un progetto profondamente personale, nato da un sogno coltivato fin dall’infanzia e che affonda le proprie radici nella storia della sua famiglia. Cresciuto in California tra ranch, cavalli e rodei, Ronn Moss è stato immerso sin da bambino nell’immaginario del West.

Suo padre organizzava alcuni dei più importanti rodei della California, mentre la madre era istruttrice di equitazione.

Non a caso, da ragazzo era conosciuto con il soprannome di “Little Tex”, un appellativo che oggi sembra aver trovato la sua naturale consacrazione sul grande schermo.

Se Hollywood degli anni Cinquanta rappresentava la culla del cinema western, è in Italia che Moss ha scelto di realizzare il suo primo film di questo genere, seguendo idealmente le orme di Clint Eastwood e della grande tradizione degli spaghetti western.

Il personaggio di Tex riflette molti aspetti della personalità dello stesso Ronn Moss, che torna così a interpretare un ruolo intenso e carismatico destinato a conquistare il pubblico internazionale e i suoi numerosi fan.

Nel cast figurano Stefano Sala, Daniel Nilsson, Sofia Elena Taglioni, Yassmin Pucci e anche un cameo dell’attrice e produttrice Devin DeVasquez, moglie di Ronn Moss.

‘Tex McKenzie’ arriverà nelle sale USA in questo autunno 2026 e poi nel resto del mondo.

Il film è prodotto da Tiziano Cavaliere, Ronn Moss, Devin DeVasquez, Francesca Ceccarelli e Alessandra Grimoldi per Bros Group Italia, 11:11 Films International e Adamantis Europe.

La sceneggiatura è firmata da Tiziano Cavaliere e Donatella Corrado, mentre la colonna sonora è composta da Pino Di Pietro, Tiziano Cavaliere e Ronn Moss.