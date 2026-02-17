Ronghi: Incendio al Teatro Sannazaro, solidarietà a Lara Sansone

Riceviamo e pubblichiamo.

Mi lascia sgomento la notizia dell’incendio al Teatro Sannazaro di Napoli ed esprimo grande solidarietà e vicinanza alla proprietaria e direttrice Artistica del Teatro Sannazaro Lara Sansone, a tutto il personale, e alle persone che sarebbero rimaste intossicate in questo grave accadimento che ha colpito questa importante e prestigiosa realtà artistica e culturale della nostra città.