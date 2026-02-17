Ronghi: Incendio al Teatro Sannazaro, solidarietà a Lara Sansone

Governo, Regione e Comune intervengano per recupera icona culturale di Napoli
Mi lascia sgomento la notizia dell’incendio al Teatro Sannazaro di Napoli ed esprimo grande solidarietà e vicinanza alla proprietaria e direttrice Artistica del Teatro Sannazaro Lara Sansone, a tutto il personale, e alle persone che sarebbero rimaste intossicate in questo grave accadimento che ha colpito questa importante e prestigiosa realtà artistica e culturale della nostra città.
È quanto afferma il Presidente di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, che aggiunge:
Chiediamo un intervento del Governo, della Regione e del Comune per recuperare al più presto l’icona artistica e culturale della napoletanità, che il Teatro Sannazaro rappresenta, affinché possa ripartire al più presto.