Roncadelle (BS) ospita il Campionato nazionale CSI di Judo

In gara per il titolo 350 atleti

Riceviamo e pubblichiamo.

Roncadelle nel Bresciano si prepara ad accogliere una grande giornata di sport amatoriale.

Domenica 24 maggio, infatti, il PalaRonca d’Oro ospiterà il Campionato nazionale CSI di Judo, una competizione di assoluto rilievo che accoglierà 346 atleti di cui oltre duecento under 12, provenienti da tre regioni italiane: la Lombardia, il Lazio e l’Emilia-Romagna.

Un appuntamento che conferma ancora una volta la vivacità e la crescita del movimento judoistico nel panorama sportivo del Centro Sportivo Italiano. Il Judo è un’arte marziale, uno sport di combattimento ma soprattutto una vera e propria filosofia di vita.

Attraverso lo studio delle proiezioni e del controllo al suolo, guidati dai maestri, chi lo pratica non solo allena il corpo, ma sviluppa il rispetto reciproco e la resilienza, trasformando il tatami in una palestra per la crescita personale.

Non è un caso per il Centro Sportivo Italiano la scelta su Roncadelle, cittadina della provincia di Brescia che ha il privilegio di aver dato i natali a tre straordinari campioni azzurri quali la pallavolista Anna Danesi, il canoista Giovanni De Gennaro e, appunto, la judoka Alice Bellandi, simboli viventi di ciò che dedizione, sacrificio e passione per lo sport possono produrre.

Il loro esempio sarà idealmente presente in ogni tatami della manifestazione, a ricordare agli atleti in gara – dai più giovani ai più esperti – che i grandi traguardi si raggiungono con impegno quotidiano e amore per la propria disciplina.

Sabato 23 al Palasport ci saranno i pesi dei vari finalisti di ogni categoria e cintura.

Domenica in apertura combatteranno inizialmente le categorie maschili e femminili dei fanciulli e dei ragazzi, quindi le varie cinture delle categorie Esordienti A e B e, infine, nel pomeriggio cadetti, juniores e seniores.

Sono trenta le società sportive in finale, con i Comitati di Brescia, Varese, Roma e Mantova che contano più Judogi iscritti.

La manifestazione è ospitata dall’Associazione Judo Roncadelle, realtà sportiva guidata con passione dal presidente Mario Malacchini, che nel 2025 ha celebrato il proprio cinquantesimo anniversario di fondazione: mezzo secolo di attività al servizio del territorio, dei giovani e dei valori dello sport.