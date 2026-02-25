Rome Technopole, simbolo del Lazio innovativo

Sopralluogo nel cantiere di Pietralata, Angelilli: ‘Una grande infrastruttura di ricerca al servizio delle imprese. Entro fine anno il primo lotto’

Il Rome Technopole è il progetto simbolo della strategia di sviluppo adottata dalla Regione Lazio: una visione di sistema che connette ricerca, università e imprese. Un grande polo dell’innovazione tecnologica sul quale investiremo oltre 20 milioni di euro.<

Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, nel corso del sopralluogo al cantiere del Rome Technopole in località Pietralata, a Roma.

All’incontro hanno partecipato la Presidente della Fondazione Rome Technopole e Rettrice di Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, la Direttrice della Fondazione Rome Technopole Sabrina Saccomandi, l’Assessore del Comune di Roma Ornella Segnalini e il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo.

La posa della prima pietra è avvenuta il 19 dicembre 2025, a seguito della stipula del protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Fondazione Rome Technopole.

L’impegno della Regione per il completamento e la realizzazione del primo lotto del polo di ricerca si è concretizzato attraverso un finanziamento di 6.331.709 euro.

A queste risorse si aggiunge una dotazione finanziaria a partire da ulteriori 15 milioni di euro destinati alla realizzazione del secondo lotto.

I fondi rientrano nella strategia regionale per la ricerca e l’innovazione tecnologica e sono finanziati nell’ambito del Programma regionale FESR 2021/2027, integrando l’investimento di 110 milioni di euro previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Roberta Angelilli ha precisato: