Romani a premiazione Progetto Interforze al Teatro Binario 7 di Monza

Premiati studenti di Bollate (MI), Busto Arsizio (VA), Chiari (BS), Gussola (CR), Lissone (MB) e Saronno (VA)

Il Progetto Interforze contribuisce a far crescere la cultura della legalità avvicinando i giovani al ‘sistema sicurezza’ e rendendoli consapevoli del ruolo attivo che ognuno di loro può svolgere, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno. È un’iniziativa di ‘educazione civica’ che vuole spingere i ragazzi a impegnarsi per le loro comunità, attraverso le associazioni, il volontariato o la politica. È l’invito che rivolgo ai nostri giovani: sperimentate, mettetevi in gioco, partecipate, trovate qualcosa che vi accenda. Date spazio alle vostre passioni. La partecipazione attiva alla vita delle vostre città, del vostro quartiere, fa crescere. Fa bene a voi e fa bene alla vostra comunità.

Lo ha dichiarato questa mattina al Teatro Binario 7 di Monza il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani intervenendo alla premiazione degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia che hanno partecipato al Progetto ‘Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità’, promosso dall’Associazione Vittime del Dovere in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Il progetto, anche quest’anno, è stato insignito della medaglia del Presidente della Repubblica.

L’iniziativa, in memoria delle donne e degli uomini deceduti o gravemente feriti nell’esercizio delle loro funzioni, ha l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e avvicinare i ragazzi alla conoscenza delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate del Paese attraverso un percorso didattico che consente agli studenti approfondimenti e confronti sul funzionamento del ‘sistema sicurezza’.

Hanno aderito al progetto l’Esercito Italiano, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Aeronautica Militare, la Marina Militare, la Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Durante la cerimonia, sono stati premiati i lavori premiati realizzati dagli studenti nel corso dell’edizione 2024/2025 del concorso: video, testi, disegni, progetti multimediali e lavori di ricerca.

La Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere, Emanuele Piantadosi, ha spiegato:

Gli studenti hanno raccontato con parole, immagini e musica la loro visione della legalità: un mosaico di storie sincere e potenti, capaci di emozionare il pubblico e far emergere la voce di una generazione che vuole capire, costruire, migliorare.

Oltre al Presidente Romani e alla Presidente Piantadosi, sono intervenuti il Sindaco Monza Paolo Pilotto, il Prefetto di Monza Brianza Enrico Roccatagliata e il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Monza Brianza Elena Centemero.

Ha portato la sua testimonianza Zakia Seddiki, moglie dell’Ambasciatore Luca Attanasio e Presidente della Fondazione ‘Mama Sofia’, che si occupa di progetti in ambito sanitario, educativo e di accesso all’acqua in Africa con l’obiettivo di portare avanti l’eredità del marito.

Il Presidente Romani ha consegnato la menzione speciale all’ITIS Istituto Tecnico Industriale Statale ‘Giulio Riva’ di Saronno (VA).

Questo l’elenco delle scuole premiate: Istituto ‘Erasmo da Rotterdam’ di Bollate (MI); Istituto di Istruzione Superiore ‘Einaudi’ di Chiari (BS); Istituto Tecnico Economico ‘Enrico Tosi’ di Busto Arsizio (VA); Istituto IIS ‘G. Meroni’ di Lissone (MB); Istituto Comprensivo Dedalo 2000 di Gussola (CR).

La cerimonia è stata anche l’occasione per annunciare le novità del Progetto Interforze del prossimo anno scolastico: nuovi moduli tematici dedicati alla sicurezza stradale, alla prevenzione, alla solidarietà e al cyberbullismo; il coinvolgimento attivo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, il ritorno degli incontri in presenza.

Tra le iniziative più ambiziose, l’Associazione ha annunciato la volontà di organizzare a Monza ad aprile 2026 una Giornata della Legalità: un grande evento pubblico aperto a scuole, famiglie e cittadini, con stand, laboratori e dimostrazioni delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, per avvicinare in modo concreto le nuove generazioni alla cultura della giustizia e della sicurezza.

Hanno chiuso la cerimonia le note della Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia.