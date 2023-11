Romani a iniziativa Comunità ebraica in Sinagoga a Milano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

A un mese dalla strage del 7 ottobre in Israele, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani parteciperà questa sera, 7 novembre, alle 18:45 all’iniziativa promossa dalla Comunità ebraica a Milano presso la Sinagoga Centrale di via Guastalla.

Sottolinea il Presidente Federico Romani:

Ritengo quanto mai necessario far sentire la nostra vicinanza ed esprimere la solidarietà dell’Assemblea regionale al popolo israeliano, a cui ci unisce un sentimento di profonda amicizia.

La violenza non è mai la via per raggiungere una soluzione pacifica dei conflitti. La sofferenza di coloro che sono stati coinvolti direttamente in questo tragico evento ci tocca profondamente.

Il nostro pensiero va in particolare alle famiglie delle vittime colpite dalla violenza terroristica e alle famiglie dei prigionieri rapiti, che speriamo possano presto tornare ad abbracciare i loro cari.

A noi istituzioni il dovere e il compito di non lasciare mai nulla di intentato per affermare il diritto universale alla pace, quel diritto che deve essere garantito anche al popolo israeliano messo a dura prova e a cui questa sera in sinagoga vogliamo stringerci tutti idealmente.