Romani a inaugurazione Sala Operativa Protezione Civile Lombardia

È stata intitolata a Giuseppe Zamberletti, fondatore della moderna Protezione Civile italiana

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Più di quarant’anni fa, il Ministro Giuseppe Zamberletti ha immaginato e realizzato un sistema efficiente e moderno di Protezione Civile che, negli anni, è diventato un punto di riferimento per l’intera comunità. Quella del Ministro Zamberletti sembrava una scommessa. Ma non lo era. Zamberletti era un politico dotato di una visione moderna e innovativa, ma – da buon varesino – con i piedi ben piantati per terra, come lo siamo noi lombardi. Quella scommessa era sostenuta da una risoluta concretezza. Il sogno di Zamberletti divenne realtà perché aveva la forza di basarsi su una parola chiave che spiega meglio di tanti discorsi cos’è la Protezione Civile: ‘comunità’. Da oggi questa sala porterà il nome di Giuseppe Zamberletti, un omaggio a un politico che ha dimostrato di un approccio innovativo e concreto al sistema sicurezza. Ma, soprattutto, dovrà continuare a custodirne la visione: una Lombardia in cui la forza di una comunità si misura dalla capacità di prendersi cura degli altri.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani intervenendo questa mattina all’intitolazione della Sala operativa della Protezione Civile nella Palazzina Galvani di Palazzo Pirelli a Giuseppe Zamberletti, fondatore della moderna protezione civile italiana negli anni Ottanta.

Presenti all’inaugurazione anche il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa, l’Assessore al Welfare Guido Bertolaso, l’Assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, l’Assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, l’Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari, l’Assessore alla Cultura Francesca Caruso e il Sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione Ruggero Invernizzi.

La nuova Sala Operativa regionale è il punto di riferimento per il controllo costante del territorio lombardo, la raccolta e l’analisi delle informazioni provenienti dai sistemi di monitoraggio e il coordinamento degli interventi in caso di emergenza.

Una struttura strategica che, grazie all’impiego delle più moderne tecnologie, consentirà di gestire con maggiore efficacia eventi meteorologici estremi, rischi idrogeologici, incendi boschivi e tutte le situazioni che richiedono una risposta tempestiva e coordinata.