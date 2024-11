Romani a Bergamo ad apertura e consegna alla città di ‘ChorusLife’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La riqualificazione degli immobili esistenti e la rigenerazione delle aree più degradate è una prospettiva sempre più importante per l’ambiente, per ridurre il consumo del suolo, per riavviare il motore dello sviluppo.

La legge regionale 18 del 2019 è una legge pensata con e per il mondo delle imprese, e ChorusLife ne è oggi uno degli esempi più significativi e, al tempo stesso, è uno dei risultati più eclatanti delle grandi capacità ed eccellenze imprenditoriali lombarde che hanno saputo trovare nelle istituzioni interlocutori attenti e positivi.

Stando ai dati del Politecnico di Milano, in Lombardia esistono 3.393 aree dismesse che occupano una superficie di 4.984 ettari e sono distribuite in 650 Comuni.

La complessità di alcune situazioni, tra bonifiche, vincoli e ubicazioni infelici, farraginosità normativa, e, soprattutto, dimensione degli investimenti necessari per una rigenerazione, spesso sono tali da scoraggiare anche gli imprenditori più coraggiosi.

A questi elementi si aggiunge il fattore tempo: una rigenerazione in senso pieno, urbanistica e sociale, produce i suoi effetti in tempi lunghi, anche 20 – 30 anni, non sempre compatibili con la logica e la missione dell’impresa.

Per questo motivo oggi rivolgiamo con ancora maggiore convinzione e consapevolezza un forte sentimento di gratitudine alla famiglia Bosatelli e alle imprese bergamasche e lombarde che hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto: è grazie a realtà come queste che possiamo guardare con fiducia alle sfide che ci aspettano, certi che nella società e nella comunità civile possiamo contare su risorse umane e imprenditoriali straordinarie.