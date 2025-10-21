Roma, sopralluogo Rinaldi e Ghera su messa in sicurezza Fosso Malafede

Lavori per 2,5 km: sistemi di arginatura, paratoie e impianto idrovoro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Prosegue il lavoro della Regione Lazio per la mitigazione del rischio idrogeologico nei territori.

Oggi l’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alla Infrastrutture, Manuela Rinaldi, e l’Assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio, Fabrizio Ghera, hanno effettuato un sopralluogo per la messa in sicurezza del Fosso Malafede nella zona urbana di Vitinia in via Risario.

L’avanzamento dei lavori ha raggiunto il 70%. Sono già stati realizzati gli argini in terra e in muratura, parte di quelli armati e le opere civili dell’impianto idrovoro. Il completamento dell’intervento è previsto per l’inizio del 2026.

L’opera, finanziata con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha un costo di 6,58 milioni di euro e interessa la messa in sicurezza di un tratto di circa 2,5 chilometri.

L’area oggetto dai lavori, avviati ad agosto 2024, si trova nella destra idraulica del fosso di Malafede, vicino alla zona urbana di Vitinia in provincia di Roma.

L’obiettivo è di eliminare il rischio idrogeologico e garantire la sicurezza dell’area urbana, dove si trovano numerosi beni esposti al rischio di allagamento: edifici pubblici, residenziali e commerciali, capannoni industriali e infrastrutture secondarie.

Per prevenire situazioni di pericolo è in corso di realizzazione un sistema di arginatura in terra tradizionale, terre armate e in muratura. E non solo, è previsto un impianto idrovoro in corrispondenza del fosso ‘Frasso’, e un sistema di paratoie per la regolazione della portata di piena.

Gli Assessori Rinaldi e Ghera hanno dichiarato: