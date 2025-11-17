Roma si accende per La Promessa di AISLA

Il 20 novembre a piazza Mastai una maratona di musica, emozione e solidarietà

La musica, l’emozione e la solidarietà tornano a unirsi in una serata destinata a lasciare il segno: ‘La Promessa 2025’. L’appuntamento è per giovedì 20 novembre, dalle 19:00 alle 22:00, in piazza Mastai a Roma, con diretta streaming per chi vorrà seguirla da casa.

Al centro della scena RON, artista iconico che da sempre trasforma le parole in cura e vicinanza. Le sue note, capaci di accendere cuori e speranza, accompagneranno una maratona live in cui musica, spettacolo e storie di vita si intrecciano per sostenere la ricerca sulla SLA.

Ma RON non sarà solo: attori, sportivi, medici e rappresentanti del mondo sociale e culturale si alterneranno sul palco, tutti uniti dallo stesso obiettivo: dire insieme “ci siamo, sempre”.

L’evento non è solo da seguire comodamente da casa: piazza Mastai sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito, per vivere l’emozione dal vivo, respirare la magia delle luci e degli applausi, e condividere connessioni autentiche in un momento di comunità senza filtri.

Fulvia Massimelli, Presidente AISLA, dichiara:

Ogni promessa è una scintilla e questa serata è la nostra occasione per accendere insieme la speranza, ricordando che la cura e la vicinanza non sono mai gesti isolati, ma un impegno collettivo.

Segnate in agenda, condividete l’invito e venite a vivere l’emozione: due ore intense, piene di musica, storie vere e solidarietà concreta. ‘La Promessa 2025′ non è solo uno spettacolo, è una chiamata a esserci, insieme, per la ricerca e per le persone con SLA.

