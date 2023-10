Roma, Segnalini e Alfonsi su pulizia Ponte Settimia Spizzichino

Gli Assessori: ‘Restituiamo decoro e bellezza all’infrastruttura viaria’

È in corso ripulitura e pulizia dai rifiuti a Ponte Spizzichino. I lavori sono realizzati in coordinamento tra gli Assessorati ai Lavori pubblici e all’Ambiente di Roma Capitale.

In particolare, il Dipartimento CSIMU sta eliminando i graffiti presenti sulla parte superiore del ponte e sta eseguendo la verniciatura con colore bianco delle parti metalliche dei parapetti esterni su entrambi i lati e per tutta la lunghezza del ponte, e dei primi 3 metri in elevazione degli archi portanti.

Il costo dell’intervento è di 20mila euro del bilancio capitolino.

Parallelamente, AMA sta eseguendo la pulizia e la rimozione di tutti i rifiuti presenti in corrispondenza delle spalle del ponte e al di sotto dell’impalcato.

Dichiarano gli Assessore Segnalini e Alfonsi:

Ponte Spizzichino necessitava di un’operazione di pulizia e decoro. La struttura, realizzata su committenza del Dipartimento Lavori Pubblici tra il 2009 e il 2012, ha una importanza strategica dal punto di vista viario, non solo per il traffico automobilistico, ma anche per pedoni e ciclisti. Nel corso del tempo, ha subito diversi atti vandalici che hanno compromesso la sua bellezza e grazie all’intervento congiunto di Lavori pubblici e Ambiente, restituiamo dignità a una bellissima opera architettonica dedicata alla memoria di Settimia Spizzichino, l’unica donna sopravvissuta al rastrellamento del ghetto di Roma il 16 ottobre 1943.

