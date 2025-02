Roma, Regimenti: Solidarietà ad agenti per minacce al Quarticciolo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Desidero esprimere piena solidarietà agli agenti delle Forze dell’ordine che in questi giorni, mentre svolgevano il loro lavoro al Quarticciolo, sono stati accerchiati e minacciati da malviventi.

Sosteniamo con la massima determinazione l’operato del Governo e del prefetto di Roma Lamberto Giannini che sta dimostrando grande attenzione in particolare verso le periferie.

A Roma non possono esistere zone franche: le periferie sono la trincea della legalità, senza il rispetto della legge non ci sono diritti e tutele per nessuno.

Al Quarticciolo vivono tantissimi cittadini per bene che hanno il diritto di vivere il loro quartiere in tranquillità, di non aver paura di uscire la sera, di non dover convivere con spaccio e degrado.

La presenza forte delle istituzioni, che si concretizza non solo nei rafforzati controlli delle forze di Polizia, ma anche con iniziative che coinvolgano il tessuto sociale e possano offrire speranza e opportunità ai giovani, è il solo antidoto possibile per sradicare la criminalità e far rinascere le periferie.