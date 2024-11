Roma, Regimenti: Dolore per agente morto a Monte Mario

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo profondo dolore per il terribile incidente tra due volanti della Polizia di Stato occorso nella notte a Monte Mario e costato la vita a un agente di PS.

Nel rivolgere le condoglianze al Corpo della Polizia di Stato e ai familiari dell’agente, auguro pronta guarigione ai colleghi rimasti feriti.

Perdiamo un altro servitore dello Stato caduto nell’adempimento del proprio lavoro al servizio del Paese e dei cittadini e con lui vogliamo ricordare tutte le donne e gli uomini in divisa che hanno sacrificato la propria vita per adempiere al proprio dovere.

La Regione Lazio è e sarà al fianco delle forze dell’Ordine e dei familiari dei caduti in servizio, così come di tutti coloro che si impegnano quotidianamente per la legalità.