‘Roma Pulita racconta la Roma Violenta’ al Teatro di Villa Lazzaroni

Appuntamento il 4 luglio a Roma tra musica, libri e reading teatrali

In occasione della Giornata del Patrimonio Pubblico di Roma, nell’ambito dell’iniziativa Felicittà 2024, Fondamenta Teatro e Teatri presenta in collaborazione con la Scuola di musica Armonie Sonore, ‘Roma Pulita racconta la Roma Violenta, per conoscere, capire, alzare la testa’, intrattenimenti musicali, presentazione di un libro, reading teatrali che si susseguiranno sul palco e nel dehor del Teatro di Villa Lazzaroni nella serata di giovedì 4 luglio a partire dalle ore 18:00.

Ad inaugurare la serata l’intervento musicale della scuola di musica Armonie Sonore, la cui finalità è la promozione della musica, della cultura e delle arti figurative attraverso corsi ed iniziative formative musicali ed artistiche.

A seguire la presentazione del libro ‘Sparire a Palermo. Il caso De Mauro’ di Francesco Sala.

Il caso De Mauro è uno dei grandi misteri d’Italia che intreccia Politica, Mafia, Informazione. Si uccide un giornalista per quello che ha scritto o per quello che sta per scrivere.

Leonardo Sciascia commentò così la sparizione del cronista de «L’Ora»:

Mauro ha detto la cosa sbagliata alla persona giusta o la cosa giusta alla persona sbagliata.

Modera il giornalista Aldo Torchiaro.

La serata continuerà con il reading teatrale ‘Capitale Criminale’ a cura di Francesco Sala, con gli allievi/attori di Fondamenta La Scuola dell’Attore Giovanni Brunelli, Antimina D’Aponte, Gennaro Di Nella, Ilenia Guderzo, Giulia Massari.

Tutte le strade del crimine portano a Roma. Il racconto dei fatti di sangue della Capitale: il delitto Pasolini, i mostri del Circeo, il rapimento Grazioli e la nascita, ascesa e declino della Banda della Magliana, il clan dei Marsigliesi; trame di potere che si intrecciano a disegni di malavita: il mondo di sotto dei banditi a contatto col mondo di sopra della politica e dell’eversione.

Roma è il palcoscenico di questi intrecci, vittima e complice del Mistero. Francesco Sala, autore e regista, connette queste narrazioni criminali in maniera argomentata, cronologica, emotiva.

‘Capitale Criminale’ ha debuttato in etere il primo novembre del 2023, durante la triste ricorrenza del delitto Pasolini e registra ad oggi più di centocinquantamila download sulle principali piattaforme podcast. Diventa un libro, edito da Giulio Perrone editore.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71

00181 Roma

parcheggio gratuito

Info:

392-4406597

info@teatrovillalazzaroni.com

www.teatrovillalazzaroni.com