Roma, Pratelli: ‘Approvata delibera iscrizione semplificata ai nidi’

L’Assessore: ‘Il lavoro di questi mesi sta innescando una trasformazione importante per Roma’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono molto soddisfatta per l’approvazione in Giunta della Delibera che semplifica per i cittadini l’iscrizione ai nidi dei loro figli e delle loro figlie. Le famiglie, che non hanno fatto domanda di iscrizione nel bando annuale di febbraio, potranno attivarsi per presentarla, sui posti disponibili, da luglio a gennaio senza interruzione. Si tratta di un altro tassello, dopo l’abbattimento delle rette e la sperimentazione del prolungamento dell’orario di apertura di alcune strutture, per potenziare l’accessibilità e l’offerta formativa per i bambini e le bambine. Il nostro obiettivo è quello di utilizzare al meglio gli spazi a disposizione e proseguire nella direzione di trasformare il nido in un diritto universale, a disposizione di tutte le famiglie e di tutti i bambini e le bambine. Per questo voglio ringraziare il Sindaco, Roberto Gualtieri, e l’intera Giunta perché il lavoro di questi mesi sta innescando una trasformazione importante per Roma. Un impegno costante su tanti fronti e tante emergenze della città, senza rinunciare però alla visione d’insieme che mette al centro l’istruzione, a partire dai primissimi anni.

A dichiararlo a margine della Giunta, l’Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli.

La Delibera approvata oggi prevede altresì l’adeguamento alle disposizioni della Legge regionale 5 agosto 2020, n.7 circa il sistema integrato dei servizi educativi 0 – 3 anni.

Si tratta di misure volte alla prosecuzione del sistema integrato dei servizi educativi 0 – 3 anni anche per i prossimi tre anni educativi secondo le modalità sperimentali dell’accreditamento e del convenzionamento fin qui applicate, nelle more dell’adozione di un atto regolamentare in materia; nonché a stabilire il nuovo costo mese/bambino, per le convenzioni con i nidi accreditati, secondo le indicazioni fornite dalla Regione con DGR n.672/2022.