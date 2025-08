Roma Lido, Ghera annuncia apertura nuova stazione Acilia Sud – Dragona

L’Assessore: ‘Un’opera attesa da anni che conferma l’impegno della Regione Lazio per questa ferrovia’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio comunica che a partire da lunedì 11 agosto entrerà in servizio la nuova stazione di Acilia Sud – Dragona della Roma -Lido.

L’Assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, dichiara:

Quella di lunedì sarà una giornata importante che segna l’apertura di un’opera fortemente attesa dai cittadini che purtroppo ha subìto negli anni passati diverse problematiche. Con la stazione di Acilia Sud – Dragona ampliamo il servizio della Roma – Lido coprendo un quadrante del X Municipio densamente abitato. In autunno partiranno i cantieri per altre due nuove stazioni, Torrino – Mezzocammino e Giardini di Roma a testimoniare la volontà della Regione Lazio di continuare a dare impulso all’opera di ammodernamento della Roma – Lido per garantire il diritto alla mobilità ai tanti cittadini che fruiscono di questa linea.

Lunedì alle ore 11:00 l’Assessore Fabrizio Ghera effettuerà un sopralluogo presso la stazione Acilia Sud – Dragona, in via Bepi Romagnoni, in occasione dell’apertura del servizio sulla Roma – Lido.